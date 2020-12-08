Язык запеченный
Предлагаю вашему вниманию интересный способ приготовления языка.
Язык получается очень сочный, ароматный.
Его можно подать тонко нарезанным, можно использовать в салате, можно приготовить с ним бутерброды.
Я использовала свиные языки, говяжий язык тоже можно приготовить таким способом, но запекать надо дольше.
Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.
Ингредиенты
- 600 г языков (я использовала свиные)
- 50 мл соевого соуса
- 50 мл растительного масла
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст.л. сушеных трав
- соль
- перец
Приготовление
Смешать соевый соус и масло.
Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок.
Добавить травы.
Посолить (солить надо осторожно, соевый соус достаточно соленый), поперчить.
Перемешать.
Положить в маринад языки.
Оставить на 30–40 минут.
Языки выложить в фольгу (маринад слить).
Завернуть.
Выложить в форму для запекания.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 2–2.5 часов (время приготовления завит от размера языков).
Готовые языки остудить, почистить.
Приятного аппетита!
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