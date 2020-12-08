Язык запеченный

Предлагаю вашему вниманию интересный способ приготовления языка.

Язык получается очень сочный, ароматный.

Его можно подать тонко нарезанным, можно использовать в салате, можно приготовить с ним бутерброды.

Я использовала свиные языки, говяжий язык тоже можно приготовить таким способом, но запекать надо дольше.

Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.