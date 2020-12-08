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Язык запеченный

Язык запеченный

Предлагаю вашему вниманию интересный способ приготовления языка.

Язык получается очень сочный, ароматный.

Его можно подать тонко нарезанным, можно использовать в салате, можно приготовить с ним бутерброды.

Я использовала свиные языки, говяжий язык тоже можно приготовить таким способом, но запекать надо дольше.

Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.

Ингредиенты

  • 600 г языков (я использовала свиные)
  • 50 мл соевого соуса
  • 50 мл растительного масла
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. сушеных трав
  • соль
  • перец

Приготовление

Смешать соевый соус и масло.

Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок.

Добавить травы.

Посолить (солить надо осторожно, соевый соус достаточно соленый), поперчить.

Перемешать.

Положить в маринад языки.
Оставить на 30–40 минут.

Языки выложить в фольгу (маринад слить).

Завернуть.
Выложить в форму для запекания.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 2–2.5 часов (время приготовления завит от размера языков).

Готовые языки остудить, почистить.

Приятного аппетита!




Если хотите поделиться фотографией блюда, приготовленного по этому рецепту,
вы можете сделать это на форуме, в наших группах вконтакте или одноклассниках.

Ваши комментарии (12)


Guseniza
08.12.2020
Приехала из магазина со свежекупленным языком, зашла на сайт и глазам своим не поверила. Собиралась сделать язык в маринаде. А теперь, видимо, буду запекать. Настя, подскажите, сколько примерно нужно запекать говяжий язык (он у меня не очень большой, грамм 800)?
Настя
08.12.2020
Guseniza, часа 2.5.
Guseniza
13.12.2020
Сделала на ДР. Готовится очень легко. У меня говяжий язык весом 800 грамм был готов через 2,5 часа. Аромат был такой, что можно забыть про всё! Очень нежная и вкусная закуска, нет пресности, которая бывает у вареного языка. Съели в первую очередь. Настя, огромное спасибо! С наступающим Новым годом Вас и вашу семью! Счастья, здоровья и дальнейших успехов!
Настя
15.12.2020
Guseniza, большое спасибо Вам за отзыв! Я очень рада, что рецепт пригодился. И Вас с наступающим!
Ви
18.12.2020
Настя, очень вкусно! Большое спасибо!!!
Настя
18.12.2020
Ви, спасибо за отзыв!
Елена Шульга
03.03.2021
Здравствуйте, Анастасия! Отличный у Вас сайт! Спасибо, что делитесь с нами не только рецептами, но и кусочком своей души. Подскажите мне, пожалуйста, хороши ли снимается шкурка с языка после запекания, а то привыкли же как после варки: в холодную воду и быстренько все снял. Скоро очередная годовщина супружеской жизни — хочу удивить своих домашних.
Настя
04.03.2021
Елена Шульга, да, снимается хорошо.
Спасибо за добрые слова!
Ольга
04.04.2021
Это необыкновенно вкусно! Спасибо за прекрасный рецепт.
Настя
06.04.2021
Ольга, спасибо Вам за отзыв!
Ксения
24.10.2021
Приготовила свинной язык по этому рецепту — он мегасуперпупер вкусный и нежный!!! Но у меня была проблема со снятием шкурки — легко не снииалась, практически срезал ножом. Сегодня опять буду готовить и попробую чуть меньше по времени запекать.
Настя
25.10.2021
Ксения, спасибо Вам за отзыв!


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