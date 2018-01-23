Паштет из курицы

Творог

1 л молока, 500 мл кефира

Рулет из печени с творожным сыром

300 г печени, 150 г лука, 150 г моркови, 300 г творожного сыра, зелень по вкусу, соль, перец, растительное масло

Овощи с яйцом, запеченные в булочке

4 небольших булочки, 4 яйца, 100 г бекона, 200 г помидоров, 150 г перца, 100 г сыра, 100 г лука, соль, перец

Гренки

батон, 1 яйцо, 50 мл молока, 1 ст.л. сахара, сливочное масло

Паштет из куриной печени с паприкой и яйцами

500 г печени, 200 г болгарского перца, 150 г лука, 150 г моркови, 3 яйца, 1–2 ст.л. сметаны, 1 ст.л. сладкой молотой паприки, сливочное масло, соль, перец

Икра из баклажанов

500 г баклажанов, 300 г помидоров, 150 г болгарского перца, 100 г лука, 2–3 зубчика чеснока, зелень по вкусу, соль, перец, растительное масло