Маринованный язык

Яркая праздничная закуска, которая может стать украшением праздничного стола и обязательно порадует своим вкусом.

Я использовала говяжий язык, свиной тоже подойдет.

Из указанного количества ингредиентов получается 4–6 порций .

Ингредиенты

говяжий язык (нам понадобится 500 г вареного языка)

200 г моркови

200 г лука

соль

перец маринад: 30 мл растительного масла

10 мл уксуса 6–9%

лимон

1–2 зубчика чеснока

зелень по вкусу

соль

Приготовление