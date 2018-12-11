Маринованный язык
Яркая праздничная закуска, которая может стать украшением праздничного стола и обязательно порадует своим вкусом.
Я использовала говяжий язык, свиной тоже подойдет.
Из указанного количества ингредиентов получается 4–6 порций.
Я использовала говяжий язык, свиной тоже подойдет.
Из указанного количества ингредиентов получается 4–6 порций.
Ингредиенты
- говяжий язык (нам понадобится 500 г вареного языка)
- 200 г моркови
- 200 г лука
- соль
- перец
маринад:
- 30 мл растительного масла
- 10 мл уксуса 6–9%
- лимон
- 1–2 зубчика чеснока
- зелень по вкусу
- соль
Приготовление
Лук и морковь крупно нарезать.
Язык промыть.
Положить в кастрюлю.
Залить 3–4 л воды.
Накрыть крышкой.
Довести до кипения.
Варить в течение 2 часов (накипь снимать).
Добавить лук, морковь.
Посолить, поперчить.
Варить в течение 40–60 минут (чтобы проверить готовность, проткните язык ножом, нож должен легко входить).
Готовый горячий язык опустить в холодную воду.
Остудить.
Почистить (шкурку начать снимать с толстой части).
Нарезать.
Готовим маринад.
С лимона снять цедру.
Выжать сок (нам необходимо 50 мл).
Зелень мелко нарезать.
Смешать масло, уксус.
Добавить лимонный сок.
Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок.
Добавить зелень, цедру.
Посолить.
Перемешать.
В маринад положить нарезанный язык.
Поставить в холодильник на 3–5 часов.
Приятного аппетита!
Анастасия Скрипкина
Рецепт добавлен 11.12.2018
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Рецепт добавлен 11.12.2018
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