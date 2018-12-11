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Маринованный язык

Маринованный язык

Яркая праздничная закуска, которая может стать украшением праздничного стола и обязательно порадует своим вкусом.
Я использовала говяжий язык, свиной тоже подойдет.
Из указанного количества ингредиентов получается 4–6 порций.

Ингредиенты

  • говяжий язык (нам понадобится 500 г вареного языка)
  • 200 г моркови
  • 200 г лука
  • соль
  • перец

маринад:

  • 30 мл растительного масла
  • 10 мл уксуса 6–9%
  • лимон
  • 1–2 зубчика чеснока
  • зелень по вкусу
  • соль

Приготовление

Лук и морковь крупно нарезать.

Язык промыть.
Положить в кастрюлю.
Залить 3–4 л воды.
Накрыть крышкой.
Довести до кипения.
Варить в течение 2 часов (накипь снимать).

Добавить лук, морковь.
Посолить, поперчить.
Варить в течение 40–60 минут (чтобы проверить готовность, проткните язык ножом, нож должен легко входить).

Готовый горячий язык опустить в холодную воду.
Остудить.

Почистить (шкурку начать снимать с толстой части).

Нарезать.

Готовим маринад.
С лимона снять цедру.

Выжать сок (нам необходимо 50 мл).

Зелень мелко нарезать.

Смешать масло, уксус.

Добавить лимонный сок.

Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок.

Добавить зелень, цедру.
Посолить.

Перемешать.

В маринад положить нарезанный язык.
Поставить в холодильник на 3–5 часов.

Приятного аппетита!




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