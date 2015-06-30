Маринованные шампиньоны

Буррито

6–8 лепешек тортильяс, 300 г фарша, 250 г фасоли, 350 г помидоров, 150 г лука, 3 зубчика чеснока, 150 г сыра, перчик чили, соус сальса, соль, перец, растительное масло

Брускетта с семгой и песто

багет, семга, соус песто, растительное масло, лайм

Паштет под брусничным желе

паштет: 700 г куриной печени, 200 г лука, 200 г моркови, 50–100 мл сливок 15–22%, 50 г сливочного масла, соль, перец желе: 300 г брусники, 50 г сахара, 10 г желатина

Фаршированные шампиньоны

300 г шампиньонов, 150 г филе индейки, 100 г лука, 100 мл сливок, 150 г сыра, соль, перец, растительное масло

Тарталетки с салатом из тунца

30–40 маленьких тарталеток, 180 г консервированного тунца, 2 яйца, 150 г огурцов, зелень по вкусу, соль

Яйца, фаршированные сельдью и свеклой

7 яиц, 70 г филе соленой сельди, 70 г отварной свеклы, майонез, зелень по вкусу, соль, перец