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Маринованные шампиньоны

Маринованные шампиньоны

Такие шампиньоны можно использовать в салатах, можно подать с картофельным пюре.

Хранить в холодильнике. Срок хранения — примерно неделя.

Желательно использовать мелкие шампиньоны. Если у вас крупные, их надо нарезать.

Из указанного количества ингредиентов получается 2 баночки 0.5 л.

Ингредиенты

  • 500 г шампиньонов

маринад:

  • 500 мл воды
  • 1 ст.л. соли
  • 1.5 ст.л. сахара
  • 50 мл уксуса 6–9%
  • 50 мл растительного масла
  • 7–10 горошин душистого перца
  • 3 лавровых листа
  • 10 г зерен горчицы (по желанию)
  • 3 зубчика чеснока

Приготовление

Грибы почистить.

Чеснок нарезать.

В кастрюлю налить воду.
Добавить сахар, соль, перец, лавровый лист, семена горчицы, чеснок, растительное масло.
Довести до кипения.

Добавить грибы.
Варить в течение 5–7 минут.

Добавить уксус.
Варить в течение 5 минут.

В банки выложить шампиньоны.
Залить горячим маринадом.
Остудить.
Поставить в холодильник.
Через сутки шампиньоны готовы.

Приятного аппетита!




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