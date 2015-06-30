Маринованные шампиньоны
Такие шампиньоны можно использовать в салатах, можно подать с картофельным пюре.
Хранить в холодильнике. Срок хранения — примерно неделя.
Желательно использовать мелкие шампиньоны. Если у вас крупные, их надо нарезать.
Из указанного количества ингредиентов получается 2 баночки 0.5 л.
Ингредиенты
- 500 г шампиньонов
маринад:
- 500 мл воды
- 1 ст.л. соли
- 1.5 ст.л. сахара
- 50 мл уксуса 6–9%
- 50 мл растительного масла
- 7–10 горошин душистого перца
- 3 лавровых листа
- 10 г зерен горчицы (по желанию)
- 3 зубчика чеснока
Приготовление
Грибы почистить.
Чеснок нарезать.
В кастрюлю налить воду.
Добавить сахар, соль, перец, лавровый лист, семена горчицы, чеснок, растительное масло.
Довести до кипения.
Добавить грибы.
Варить в течение 5–7 минут.
Добавить уксус.
Варить в течение 5 минут.
В банки выложить шампиньоны.
Залить горячим маринадом.
Остудить.
Поставить в холодильник.
Через сутки шампиньоны готовы.
Приятного аппетита!
Рецепт добавлен 30.06.2015
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