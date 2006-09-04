Заливное мясо

Положить мясо, почищенные морковь и лук в кастрюлю.

Залить 1.5 л воды.

Варить в течение 1 часа.

За 15 минут до готовности добавить лавровый лист, перец.

Посолить.

Желатин замочить в 150 мл холодной кипяченой воды.

Оставить на то время, которое указано на упаковке.

Бульон процедить (всего необходимо 500 мл бульона).

Добавить желатин.

Поставить на огонь.

Довести до кипения, но не кипятить.

Белки отделить от желтков.

Белки нарезать кубиками (желтки нам не понадобятся).

Морковь нарезать кубиками.

Мясо нарезать кубиками.

Смешать мясо, белки, морковь.

В формочки выложить клюкву и зелень.

На клюкву и зелень выложить мясо с белками и морковью.

Залить бульоном.