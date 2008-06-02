Запеканка с рисом, яблоками и изюмом

Нежная ароматная запеканка. Прекрасно подойдет на завтрак.

Вместо яблок можно использовать груши. Вместо изюма — курагу.

Подавать запеканку можно со сметаной, йогуртом, вареньем.

Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций .

Молоко довести до кипения.

В кипящее молоко засыпать рис.

Варить (на среднем огне) при помешивании, до готовности (около 20–25 минут).

Рис убрать с огня.

В горячий рис добавить масло.

Перемешать.

Морковь натереть на средней терке.

Яблоки почистить.

Удалить сердцевину.

Нарезать кубиками.

Можно добавить корицу, по вкусу.

Отделить белки от желтков.

Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром.

Желтки добавить в рис.

Перемешать.

Добавить яблоки.

Добавить морковь.

Добавить изюм (изюм предварительно вымыть, можно замочить на 20 минут в теплой воде).

Перемешать.

Белки взбить в пену.

Добавить белки в рисовую смесь.

Аккуратно перемешать.

Выложить массу в смазанную маслом (или застеленную бумагой для выпечки) форму (я использовала форму 23×23 см).

Разровнять.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

Запекать в течение 30–35 минут.

Готовую запеканку остудить, разрезать на порции.

Приятного аппетита!