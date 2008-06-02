Запеканка с рисом, яблоками и изюмом
Вместо яблок можно использовать груши. Вместо изюма — курагу.
Подавать запеканку можно со сметаной, йогуртом, вареньем.
Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.
Ингредиенты
- 500 мл молока
- 200 г риса (круглозерного или длиннозерного)
- 100 г сливочного масла
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 200 г моркови
- 300 г яблок
- 100 г изюма
Приготовление
Молоко довести до кипения.
В кипящее молоко засыпать рис.
Варить (на среднем огне) при помешивании, до готовности (около 20–25 минут).
Рис убрать с огня.
В горячий рис добавить масло.
Перемешать.
Морковь натереть на средней терке.
Яблоки почистить.
Удалить сердцевину.
Нарезать кубиками.
Можно добавить корицу, по вкусу.
Отделить белки от желтков.
Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром.
Желтки добавить в рис.
Перемешать.
Добавить яблоки.
Добавить морковь.
Добавить изюм (изюм предварительно вымыть, можно замочить на 20 минут в теплой воде).
Перемешать.
Белки взбить в пену.
Добавить белки в рисовую смесь.
Аккуратно перемешать.
Выложить массу в смазанную маслом (или застеленную бумагой для выпечки) форму (я использовала форму 23×23 см).
Разровнять.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Запекать в течение 30–35 минут.
Готовую запеканку остудить, разрезать на порции.
Приятного аппетита!
Рецепт добавлен 02.06.2008
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