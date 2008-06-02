SAY7.INFO
Запеканка с рисом, яблоками и изюмом

Запеканка с рисом, яблоками и изюмом

Нежная ароматная запеканка. Прекрасно подойдет на завтрак.
Вместо яблок можно использовать груши. Вместо изюма — курагу.
Подавать запеканку можно со сметаной, йогуртом, вареньем.
Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.

Ингредиенты

  • 500 мл молока
  • 200 г риса (круглозерного или длиннозерного)
  • 100 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 200 г моркови
  • 300 г яблок
  • 100 г изюма

Приготовление

Молоко довести до кипения.

В кипящее молоко засыпать рис.

Варить (на среднем огне) при помешивании, до готовности (около 20–25 минут).

Рис убрать с огня.
В горячий рис добавить масло.
Перемешать.

Морковь натереть на средней терке.

Яблоки почистить.
Удалить сердцевину.
Нарезать кубиками.
Можно добавить корицу, по вкусу.

Отделить белки от желтков.
Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром.

Желтки добавить в рис.
Перемешать.

Добавить яблоки.

Добавить морковь.

Добавить изюм (изюм предварительно вымыть, можно замочить на 20 минут в теплой воде).
Перемешать.

Белки взбить в пену.

Добавить белки в рисовую смесь.

Аккуратно перемешать.

Выложить массу в смазанную маслом (или застеленную бумагой для выпечки) форму (я использовала форму 23×23 см).
Разровнять.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Запекать в течение 30–35 минут.
Готовую запеканку остудить, разрезать на порции.

Приятного аппетита!




Если хотите поделиться фотографией блюда, приготовленного по этому рецепту,
вы можете сделать это на форуме, в наших группах вконтакте или одноклассниках.

Комментарии к рецепту


Показать все комментарии (201)





Смотрите еще рецепты:

Следующие 7 кулинарных рецептов в категории Десерты, напитки


Все тексты рецептов и фотографии, опубликованные на сайте say7.info, защищены законом об авторском праве.
Любая частичная или полная перепечатка опубликованной информации запрещена.