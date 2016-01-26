Фаршированные шампиньоны
Очень вкусная закуска!
Начинку можно использовать любую, я предлагаю начинку, которая очень похожа на жюльен.
Вместо индейки можно использовать куриное филе.
Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.
Ингредиенты
- 300 г шампиньонов
- 150 г филе индейки
- 100 г лука
- 100 мл сливок (15–20%)
- 150 г сыра
- соль
- перец
- растительное масло
Приготовление
У грибов ножку отделить от шляпки.
Ножки мелко нарезать.
Лук мелко нарезать.
Индейку мелко нарезать.
Сыр натереть на мелкой терке.
На растительном масле обжарить лук.
Добавить индейку.
Жарить в течение 10–15 минут.
Добавить грибы.
Посолить, поперчить.
Жарить в течение 10–15 минут.
Добавить сливки.
Тушить в течение 5 минут.
Остудить.
Получившейся массой нафаршировать шляпки грибов.
Выложить в форму для запекания.
Посыпать сыром.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (около 15 минут).
Приятного аппетита!
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