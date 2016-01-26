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Фаршированные шампиньоны

Фаршированные шампиньоны

Очень вкусная закуска!

Начинку можно использовать любую, я предлагаю начинку, которая очень похожа на жюльен.

Вместо индейки можно использовать куриное филе.

Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.

Ингредиенты

  • 300 г шампиньонов
  • 150 г филе индейки
  • 100 г лука
  • 100 мл сливок (15–20%)
  • 150 г сыра
  • соль
  • перец
  • растительное масло

Приготовление

У грибов ножку отделить от шляпки.

Ножки мелко нарезать.

Лук мелко нарезать.

Индейку мелко нарезать.

Сыр натереть на мелкой терке.

На растительном масле обжарить лук.

Добавить индейку.
Жарить в течение 10–15 минут.

Добавить грибы.

Посолить, поперчить.
Жарить в течение 10–15 минут.

Добавить сливки.
Тушить в течение 5 минут.
Остудить.

Получившейся массой нафаршировать шляпки грибов.

Выложить в форму для запекания.

Посыпать сыром.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (около 15 минут).

Приятного аппетита!




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