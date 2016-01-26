Фаршированные шампиньоны

Тарталетки с салатом из тунца

30–40 маленьких тарталеток, 180 г консервированного тунца, 2 яйца, 150 г огурцов, зелень по вкусу, соль

Яйца, фаршированные сельдью и свеклой

7 яиц, 70 г филе соленой сельди, 70 г отварной свеклы, майонез, зелень по вкусу, соль, перец

Закусочные пирожные из слоеного теста, форели и авокадо

300 г слоеного теста, 200 г слабосоленой форели или семги, 200 г творожного сыра, 2 авокадо, 4–5 ст.л. икры, сок лимона

Сыр «Домашний»

1 литр молока, 1 кг творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч.л. соды, 1 ст.л. соли

Тарталетки с печеночным паштетом и гранатовым желе

паштет: 300 г куриной печени, 100 г лука, 100 г моркови, 50 мл сливок, 100 г творожного сыра, соль, перец, растительное масло желе: 100 мл гранатового сока, 10 г желатина, 1–2 ч.л. сахара также: 15–20 тарталеток

Кабачковый торт

тесто: 1 кг кабачков, 3 яйца, 100 г муки, соль, перец, растительное масло начинка: 150 г плавленого сыра, 150 г лука, 150 г моркови соус: 150 г сметаны, 3–4 зубчика чеснока, зелень для украшения: перепелиные яйца, помидоры черри, зелень