Эклеры с семгой, авокадо и моцареллой

Ксения 17.12.2019 Безумно красиво, аппетитно и изящно! Анастасия, вы кудесница! Безумно красиво, аппетитно и изящно! Анастасия, вы кудесница!

Настя 17.12.2019 Ксения, спасибо большое, очень приятно!:) Ксения, спасибо большое, очень приятно!:)

Наталья 17.12.2019 Очень вовремя, хочется лёгкости на праздничном столе, спасибо Очень вовремя, хочется лёгкости на праздничном столе, спасибо

Настя 17.12.2019 Наталья, большое спасибо за внимание к рецепту! Наталья, большое спасибо за внимание к рецепту!

Lena_L 17.12.2019 Обязательно сделаю на новогодний стол, красивая подача и идеальное сочетание! Обязательно сделаю на новогодний стол, красивая подача и идеальное сочетание!

Настя 17.12.2019 Lena_L, спасибо большое!:) Lena_L, спасибо большое!:)

Olyalushenka 17.12.2019 Отличный вариант закуски!!! Вроде просто все, а так изысканно. Обязательно будет на новогоднем столе! Спасибо! Каждый вторник с нетерпением жду новых рецептов! Отличный вариант закуски!!! Вроде просто все, а так изысканно. Обязательно будет на новогоднем столе! Спасибо! Каждый вторник с нетерпением жду новых рецептов!

Настя 17.12.2019 Olyalushenka, спасибо большое! Очень приятны Ваши слова!:) Olyalushenka, спасибо большое! Очень приятны Ваши слова!:)

Ольга 18.12.2019 Какие чудесные! Прекрасный праздничный вид, я думаю, замечательный легкий вкус! Закуска отличная, как и все рецепты на Вашем сайте! Очень часто готовлю по вашим рецептам, все всегда получается! Спасибо! С наступающим! Какие чудесные! Прекрасный праздничный вид, я думаю, замечательный легкий вкус! Закуска отличная, как и все рецепты на Вашем сайте! Очень часто готовлю по вашим рецептам, все всегда получается! Спасибо! С наступающим!

Настя 18.12.2019 Ольга, спасибо большое, мне очень приятно!

И Вас с наступающим! Ольга, спасибо большое, мне очень приятно!И Вас с наступающим!

ЕленаЖ 18.12.2019 Очень оригинально!) Очень оригинально!)

Настя 18.12.2019 ЕленаЖ, спасибо! ЕленаЖ, спасибо!

Таша 18.12.2019 Настенька Вы чудо!!! Хочу сделать такую закуску на Новогодний стол!!! Спасибо за идею!!! Настенька Вы чудо!!! Хочу сделать такую закуску на Новогодний стол!!! Спасибо за идею!!!

Настя 18.12.2019 Таша, буду рада, если рецепт пригодится. Спасибо! Таша, буду рада, если рецепт пригодится. Спасибо!

Евгения 18.12.2019 Нет предела совершенства.:) Нет предела совершенства.:)

Настя 18.12.2019 Евгения, ох, приятнооо! Спасибо огромное! Евгения, ох, приятнооо! Спасибо огромное!

Елизавета 18.12.2019 И я обязательно сделаю👍 Просто супер! Настенька ❤❤❤ И я обязательно сделаю👍 Просто супер! Настенька ❤❤❤

Настя 18.12.2019 Елизавета, спасибо большое!:) Елизавета, спасибо большое!:)

Юлия 18.12.2019 Какая замечательная идея! Спасибо, Настя! Все как мы любим, плюс подача, супер! Какая замечательная идея! Спасибо, Настя! Все как мы любим, плюс подача, супер!

Настя 18.12.2019 Юлия, спасибо Вам большое! Буду рада, если воспользуетесь рецептом. Юлия, спасибо Вам большое! Буду рада, если воспользуетесь рецептом.

Лариса Белашова 18.12.2019 Очень аппетитно, скорее всего очень, очень вкусно. Праздничное блюдо, можно заранее заготовки сделать. Спасибо большое . Очень аппетитно, скорее всего очень, очень вкусно. Праздничное блюдо, можно заранее заготовки сделать. Спасибо большое .

Настя 19.12.2019 Лариса Белашова, спасибо за внимание к рецепту! Лариса Белашова, спасибо за внимание к рецепту!

Ольга 19.12.2019 Настенька, подскажите, пожалуйста, как и чем выкладывать творожный сыр, чтобы он лег такими красивыми волнами? Настенька, подскажите, пожалуйста, как и чем выкладывать творожный сыр, чтобы он лег такими красивыми волнами?

Настя 19.12.2019 Ольга, кулинарным шприцом или кондитерским мешком с насадкой. Ольга, кулинарным шприцом или кондитерским мешком с насадкой.

Надя 19.12.2019 Настя, здравствуйте! Всегда думала, что заварное тесто это очень долгий и муторный процесс. Но Ваш рецепт меня переубедил. Готовила эклеры в первый раз и всё отлично получилось! Угостила коллег на работе и уже просят ссылку на эту прекрасную закуску! Огромное спасибо за идеи! С наступающим новым годом! Настя, здравствуйте! Всегда думала, что заварное тесто это очень долгий и муторный процесс. Но Ваш рецепт меня переубедил. Готовила эклеры в первый раз и всё отлично получилось! Угостила коллег на работе и уже просят ссылку на эту прекрасную закуску! Огромное спасибо за идеи! С наступающим новым годом!

Настя 19.12.2019 Надя, как я рада! Большое спасибо вам за отзыв! Очень рада, что рецепт пригодился.:) Надя, как я рада! Большое спасибо вам за отзыв! Очень рада, что рецепт пригодился.:)

Анна 21.12.2019 Такая интересная идея. Супер. Спасибо! Такая интересная идея. Супер. Спасибо!

Настя 21.12.2019 Анна, спасибо за комментарий! Анна, спасибо за комментарий!

Наталья 31.12.2019 Абалденно вкусно)) и необычно, спасибо огромно за рецепт Абалденно вкусно)) и необычно, спасибо огромно за рецепт