Эклеры с семгой, авокадо и моцареллой

Ксения
17.12.2019
Безумно красиво, аппетитно и изящно! Анастасия, вы кудесница!
Настя
17.12.2019
Ксения, спасибо большое, очень приятно!:)
Наталья
17.12.2019
Очень вовремя, хочется лёгкости на праздничном столе, спасибо
Настя
17.12.2019
Наталья, большое спасибо за внимание к рецепту!
Lena_L
17.12.2019
Обязательно сделаю на новогодний стол, красивая подача и идеальное сочетание!
Настя
17.12.2019
Lena_L, спасибо большое!:)
Olyalushenka
17.12.2019
Отличный вариант закуски!!! Вроде просто все, а так изысканно. Обязательно будет на новогоднем столе! Спасибо! Каждый вторник с нетерпением жду новых рецептов!
Настя
17.12.2019
Olyalushenka, спасибо большое! Очень приятны Ваши слова!:)
Ольга
18.12.2019
Какие чудесные! Прекрасный праздничный вид, я думаю, замечательный легкий вкус! Закуска отличная, как и все рецепты на Вашем сайте! Очень часто готовлю по вашим рецептам, все всегда получается! Спасибо! С наступающим!
Настя
18.12.2019
Ольга, спасибо большое, мне очень приятно!
И Вас с наступающим!
ЕленаЖ
18.12.2019
Очень оригинально!)
Настя
18.12.2019
ЕленаЖ, спасибо!
Таша
18.12.2019
Настенька Вы чудо!!! Хочу сделать такую закуску на Новогодний стол!!! Спасибо за идею!!!
Настя
18.12.2019
Таша, буду рада, если рецепт пригодится. Спасибо!
Евгения
18.12.2019
Нет предела совершенства.:)
Настя
18.12.2019
Евгения, ох, приятнооо! Спасибо огромное!
Елизавета
18.12.2019
И я обязательно сделаю👍 Просто супер! Настенька ❤❤❤
Настя
18.12.2019
Елизавета, спасибо большое!:)
Юлия
18.12.2019
Какая замечательная идея! Спасибо, Настя! Все как мы любим, плюс подача, супер!
Настя
18.12.2019
Юлия, спасибо Вам большое! Буду рада, если воспользуетесь рецептом.
Лариса Белашова
18.12.2019
Очень аппетитно, скорее всего очень, очень вкусно. Праздничное блюдо, можно заранее заготовки сделать. Спасибо большое .
Настя
19.12.2019
Лариса Белашова, спасибо за внимание к рецепту!
Ольга
19.12.2019
Настенька, подскажите, пожалуйста, как и чем выкладывать творожный сыр, чтобы он лег такими красивыми волнами?
Настя
19.12.2019
Ольга, кулинарным шприцом или кондитерским мешком с насадкой.
Надя
19.12.2019
Настя, здравствуйте! Всегда думала, что заварное тесто это очень долгий и муторный процесс. Но Ваш рецепт меня переубедил. Готовила эклеры в первый раз и всё отлично получилось! Угостила коллег на работе и уже просят ссылку на эту прекрасную закуску! Огромное спасибо за идеи! С наступающим новым годом!
Настя
19.12.2019
Надя, как я рада! Большое спасибо вам за отзыв! Очень рада, что рецепт пригодился.:)
Анна
21.12.2019
Такая интересная идея. Супер. Спасибо!
Настя
21.12.2019
Анна, спасибо за комментарий!
Наталья
31.12.2019
Абалденно вкусно)) и необычно, спасибо огромно за рецепт
Настя
31.12.2019
Наталья, большое спасибо за отзыв!