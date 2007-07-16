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Баклажаны, запеченные с грибами

Баклажаны, запеченные с грибами

Сочное ароматное блюдо.
Грибы можно использовать любые, по вкусу.
Из указанного количества ингредиентов получается 4–5 порций.

Ингредиенты

  • 500 г баклажанов
  • 400 г шампиньонов (свежих или замороженных)
  • 200 г сметаны (15–20%)
  • 150 г лука
  • соль
  • перец
  • растительное масло

Приготовление

Лук мелко нарезать.

Баклажаны нарезать кубиками.

Грибы нарезать кубиками.

На растительном масле обжарить лук.

Добавить баклажаны.
Жарить в течение 5–7 минут.

Добавить грибы.

Посолить, поперчить.
Жарить в течение 5–7 минут.

Выложить баклажаны с грибами в форму для запекания.

Залить сметаной, поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 25–30 минут.

Приятного аппетита!




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