Баклажаны, запеченные с грибами

«Гнездышки» из фарша

500 г фарша, 100 г батона, 200 мл молока, 150 г лука, 150 г моркови, 5 яиц, соль, перец, растительное масло

Курица с картофелем, запеченные в «рукаве»

курица, 1.5 кг картофеля, 6 зубчиков чеснока, сметана или майонез, 5 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. молотого красного перца, соль

Куриные ножки в мешочке

500 г слоеного теста, 600 г куриной голени, 300 г шампиньонов, 300 г баклажанов, 100 г лука, соль, перец, растительное масло

Цыпленок тапака

1 цыпленок весом около 500 г, соль, перец, растительное или сливочное масло

Запеканка с кабачками и фаршем

1 кг кабачков, 500 г фарша, 200 г моркови, 150 г лука, 100 г сыра, соль, растительное масло

Свинина «Гармошка»

1 кг свинины, 400 г сыра, 600 г помидоров, 6–8 зубчиков чеснока, соль, перец