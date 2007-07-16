Баклажаны, запеченные с грибами
Сочное ароматное блюдо.
Грибы можно использовать любые, по вкусу.
Из указанного количества ингредиентов получается 4–5 порций.
Грибы можно использовать любые, по вкусу.
Из указанного количества ингредиентов получается 4–5 порций.
Ингредиенты
- 500 г баклажанов
- 400 г шампиньонов (свежих или замороженных)
- 200 г сметаны (15–20%)
- 150 г лука
- соль
- перец
- растительное масло
Приготовление
Лук мелко нарезать.
Баклажаны нарезать кубиками.
Грибы нарезать кубиками.
На растительном масле обжарить лук.
Добавить баклажаны.
Жарить в течение 5–7 минут.
Добавить грибы.
Посолить, поперчить.
Жарить в течение 5–7 минут.
Выложить баклажаны с грибами в форму для запекания.
Залить сметаной, поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 25–30 минут.
Приятного аппетита!
Анастасия Скрипкина
Рецепт добавлен 16.07.2007
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Рецепт добавлен 16.07.2007
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