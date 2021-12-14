Лаваш, запеченный с фаршем и сыром
Предлагаю вашему вниманию закуску, которая готовится очень просто, а получается вкусно, сытно, ярко. Подавать ее желательно теплой.
Фарш можно использовать любой, по вкусу. Можно добавить грибы, овощи и т.д.
Из указанного количества ингредиентов получается 8-10 порций.
Ингредиенты
- 2 тонких лаваша (у меня лаваши 35×50 см)
- 500 г фарша (у меня из индейки)
- 200 г помидоров
- 200 г сыра
- 150 г лука
- 2–3 зубчика чеснока
- зелень по вкусу
- соль
- перец
- яйцо для смазывания
Приготовление
Лук мелко нарезать.
Помидоры мелко нарезать.
Смешать фарш, лук, помидоры.
Посолить, поперчить.
Перемешать.
Зелень мелко нарезать.
Сыр натереть на средней терке.
Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок.
Добавить зелень.
Перемешать.
Яйцо немного взболтать.
На лаваш выложить сырную начинку.
Накрыть вторым лавашом.
На него выложить мясную начинку.
Свернуть рулет.
Выложить на противень.
Смазать яйцом.
Накрыть фольгой (фольгу прижимать не надо, достаточно просто прикрыть).
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 40–45 минут.
За 10–15 минут до готовности можно смазать яйцом еще раз, убрать фольгу, запечь до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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