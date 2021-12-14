Лаваш, запеченный с фаршем и сыром

Волованы «Капрезе»

500 г слоеного теста, 150 г помидоров, 150 г сыра моцареллы, 30 г соуса песто

Хот-дог

4 булочки для хот дога, 4 сосиски, 300 г помидоров, 100 г маринованных огурцов, 100 г лука, 20 г салата, кетчуп, горчица, соль, перец

Булочки с куриным филе и помидорами

4 булочки для хот-дога, 300 г куриного филе, 50 г бекона, 300 г помидоров, 20 г салата, 150 г маринованного перца, 4 ст.л. томатного соуса, соль, перец

Булочки с рыбой

4 булочки для хот дога, 200 г малосольной рыбы, 100 г творожного сыра, 300 г помидоров, 20 г салата, 50 г соуса песто, соль, перец

Горячие бутерброды с фаршем

5–6 кусочков батона, 250 г фарша, 200 г помидоров, 150 г сыра, соль, перец

Омлет на пару

3 яйца, 150 мл молока, соль, растительное масло