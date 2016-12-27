Закусочные пирожные из слоеного теста, форели и авокадо

Сыр «Домашний»

1 литр молока, 1 кг творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч.л. соды, 1 ст.л. соли

Тарталетки с печеночным паштетом и гранатовым желе

паштет: 300 г куриной печени, 100 г лука, 100 г моркови, 50 мл сливок, 100 г творожного сыра, соль, перец, растительное масло желе: 100 мл гранатового сока, 10 г желатина, 1–2 ч.л. сахара также: 15–20 тарталеток

Кабачковый торт

тесто: 1 кг кабачков, 3 яйца, 100 г муки, соль, перец, растительное масло начинка: 150 г плавленого сыра, 150 г лука, 150 г моркови соус: 150 г сметаны, 3–4 зубчика чеснока, зелень для украшения: перепелиные яйца, помидоры черри, зелень

Рулетики из кабачков

700 г кабачков, соль, растительное масло начинка: 150 г моркови, 150 г сыра, 2–3 зубчика чеснока, сметана, зелень

Паштет из курицы

800 г курицы, 300 г лука, 300 г моркови, 50–100 мл сливок 10–15%, 3–4 лавровых листа, 10 горошин черного перца, растительное масло, соль, перец по желанию: багет, чеснок, маринованные огурцы, вяленые томаты, перепелиные яйца

Творог

1 л молока, 500 мл кефира