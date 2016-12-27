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Закусочные пирожные из слоеного теста, форели и авокадо

Закусочные пирожные из слоеного теста, форели и авокадо

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Пусть он принесет только хорошее!

Предлагаю вашему вниманию яркую праздничную закуску, которая украсит новогодний стол и порадует отличным вкусом.

Я использовала готовое слоеное тесто, нарезанное на прямоугольники 17×10 см.

Вместо авокадо можно использовать огурец.

Из указанного количества ингредиентов получается 4-8 порций.

Ингредиенты

  • 300 г слоеного теста (дрожжевого или пресного)
  • 200 г слабосоленой форели или семги
  • 200 г творожного сыра (альметте, хохланд, филадельфия)
  • 2 авокадо
  • 4–5 ст.л. икры
  • сок лимона

Приготовление

Противень смазать маслом или застелить бумагой для выпечки.
Выложить тесто.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 10–15 минут.
Остудить.

Форель тонко нарезать.

Авокадо почистить.
Удалить косточку.
Тонко нарезать.
Сбрызнуть соком лимона.

Корж смазать творожным сыром (отложить около 3 ст.л. сыра для бортиков).

Выложить форель.

На форель выложить авокадо.

Накрыть вторым коржом.
Смазать сыром.
Выложить форель и авокадо.
Накрыть третьим коржом.

Смазать сыром.

Разрезать на 4 или 8 частей.

При помощи кондитерского шприца сделать бортики.

Выложить икру.

Приятного аппетита!




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