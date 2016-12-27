Закусочные пирожные из слоеного теста, форели и авокадо
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть он принесет только хорошее!
Предлагаю вашему вниманию яркую праздничную закуску, которая украсит новогодний стол и порадует отличным вкусом.
Я использовала готовое слоеное тесто, нарезанное на прямоугольники 17×10 см.
Вместо авокадо можно использовать огурец.
Из указанного количества ингредиентов получается 4-8 порций.
Ингредиенты
- 300 г слоеного теста (дрожжевого или пресного)
- 200 г слабосоленой форели или семги
- 200 г творожного сыра (альметте, хохланд, филадельфия)
- 2 авокадо
- 4–5 ст.л. икры
- сок лимона
Приготовление
Противень смазать маслом или застелить бумагой для выпечки.
Выложить тесто.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 10–15 минут.
Остудить.
Форель тонко нарезать.
Авокадо почистить.
Удалить косточку.
Тонко нарезать.
Сбрызнуть соком лимона.
Корж смазать творожным сыром (отложить около 3 ст.л. сыра для бортиков).
Выложить форель.
На форель выложить авокадо.
Накрыть вторым коржом.
Смазать сыром.
Выложить форель и авокадо.
Накрыть третьим коржом.
Смазать сыром.
Разрезать на 4 или 8 частей.
При помощи кондитерского шприца сделать бортики.
Выложить икру.
Приятного аппетита!
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