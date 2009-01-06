Куриная печень, жаренная с яблоками
Куриная печень очень хорошо сочетается с яблоками.
Яблоки желательно использовать кислые или кисло-сладкие.
На гарнир можно приготовить рис или картофель.
Из указанного количества ингредиентов получается 5–7 порций.
Яблоки желательно использовать кислые или кисло-сладкие.
На гарнир можно приготовить рис или картофель.
Из указанного количества ингредиентов получается 5–7 порций.
Ингредиенты
- 500 г куриной печени
- 400 г яблок (кисло-сладких или кислых)
- 150 г лука
- растительное масло
- соль
Приготовление
Лук нарезать полукольцами.
Печень нарезать небольшими кусочками.
Яблоки почистить.
Удалить сердцевину.
Натереть на средней терке.
На растительном масле обжарить лук.
Добавить печень.
Жарить в течение 5 минут.
Добавить яблоки.
Немного посолить.
Жарить в течение 10 минут.
При подаче посыпать зеленью.
Приятного аппетита!
Анастасия Скрипкина
Рецепт добавлен 06.01.2009
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Рецепт добавлен 06.01.2009
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