Куриная печень, жаренная с яблоками

Куриное филе под томатным соусом с базиликом

500 г куриного филе, 500 г помидоров, 150 г лука, базилик, маслины, соль, перец, растительное масло

Спагетти с грибами и помидорами

250 г спагетти, 300 г грибов, 300 г помидоров, 150 г лука, соль, перец, растительное масло

Крылышки с соусом из сыра с благородной плесенью

500 г крылышек, 100 мл соевого соуса, 3 зубчика чеснока, 200 мл сливок 15–20%, 100 г сыра Camembert

Запеканка с грибами и картофельным пюре

1 кг картофеля, 300 г грибов, 150 г лука, 2 зубчика чеснока, 3 ст.л. сметаны, 50 г сливочного масла, 100 мл молока, соль, перец, растительное масло

Свинина, тушенная с фасолью и помидорами

500 г свинины, 350 г фасоли, 500 г помидоров, 150 г лука, зелень по вкусу, соль, перец, растительное масло

Куриное филе и брюссельская капуста под соусом бешамель

500 г куриного филе, 400 г брюссельской капусты, 500 мл молока, 50 г сливочного масла, 50 г муки, 150 г сыра, соль, перец