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Куриная печень, жаренная с яблоками

Куриная печень, жаренная с яблоками

Куриная печень очень хорошо сочетается с яблоками.
Яблоки желательно использовать кислые или кисло-сладкие.
На гарнир можно приготовить рис или картофель.
Из указанного количества ингредиентов получается 5–7 порций.

Ингредиенты

  • 500 г куриной печени
  • 400 г яблок (кисло-сладких или кислых)
  • 150 г лука
  • растительное масло
  • соль

Приготовление

Лук нарезать полукольцами.

Печень нарезать небольшими кусочками.

Яблоки почистить.
Удалить сердцевину.
Натереть на средней терке.

На растительном масле обжарить лук.

Добавить печень.
Жарить в течение 5 минут.

Добавить яблоки.
Немного посолить.
Жарить в течение 10 минут.

При подаче посыпать зеленью.

Приятного аппетита!




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