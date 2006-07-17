Яблочный пирог
Вкуснейший пирог!
Нежное тесто, ароматные, сочные яблоки и воздушный крем!
Можно подать пирог с шариком подтаявшего ванильного мороженого.
Из указанного количества ингредиентов получается 8–10 порций.
Нежное тесто, ароматные, сочные яблоки и воздушный крем!
Можно подать пирог с шариком подтаявшего ванильного мороженого.
Из указанного количества ингредиентов получается 8–10 порций.
Ингредиенты
- 1 кг яблок (желательно, кислых или кисло-сладких)
- 150 г сахара
- 200 г сливочного масла
- 5 яиц
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 600–700 г муки
крем:
- 500 г сметаны (15–20%)
- 150 г сахара
Приготовление
Масло растереть с сахаром.
Добавить яйца.
Перемешать.
Добавить разрыхлитель и муку.
Замесить тесто.
Яблоки почистить, удалить сердцевину.
Тонко нарезать.
Форму для выпечки (я использовала форму размером 30×22 см, глубиной 4 см) застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.
Выложить 2/3 теста.
Разровнять.
На тесто выложить яблоки.
Разровнять.
Из оставшегося теста сделать «косички».
Для этого надо скатать жгутик.
Затем его приплюснуть.
Ножом сделать надрезы.
Выложить «косички» на пирог.
Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 30–35 минут.
Готовим крем.
Сметану смешать с сахаром.
Горячий пирог залить кремом.
Дать остыть, затем разрезать на порции.
Приятного аппетита!
Анастасия Скрипкина
Рецепт добавлен 17.07.2006
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Рецепт добавлен 17.07.2006
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