SAY7.INFO
Яблочный пирог

Яблочный пирог

Вкуснейший пирог!
Нежное тесто, ароматные, сочные яблоки и воздушный крем!
Можно подать пирог с шариком подтаявшего ванильного мороженого.
Из указанного количества ингредиентов получается 8–10 порций.

Ингредиенты

  • 1 кг яблок (желательно, кислых или кисло-сладких)
  • 150 г сахара
  • 200 г сливочного масла
  • 5 яиц
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 600–700 г муки

крем:

  • 500 г сметаны (15–20%)
  • 150 г сахара

Приготовление

Масло растереть с сахаром.

Добавить яйца.

Перемешать.

Добавить разрыхлитель и муку.
Замесить тесто.

Яблоки почистить, удалить сердцевину.
Тонко нарезать.

Форму для выпечки (я использовала форму размером 30×22 см, глубиной 4 см) застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.
Выложить 2/3 теста.
Разровнять.

На тесто выложить яблоки.
Разровнять.

Из оставшегося теста сделать «косички».
Для этого надо скатать жгутик.

Затем его приплюснуть.

Ножом сделать надрезы.

Выложить «косички» на пирог.

Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 30–35 минут.

Готовим крем.
Сметану смешать с сахаром.

Горячий пирог залить кремом.
Дать остыть, затем разрезать на порции.

Приятного аппетита!




Если хотите поделиться фотографией блюда, приготовленного по этому рецепту,
вы можете сделать это на форуме, в наших группах вконтакте или одноклассниках.

Комментарии к рецепту


Показать все комментарии (1863)





Смотрите еще рецепты:

Следующие 7 кулинарных рецептов в категории Выпечка

  • Печенье «Титаник»
    11 г сухих или 100 г свежих дрожжей, 200 г сливочного масла, 5 яиц, 600–700 г муки, 150 г сахара в тесто + сахар для посыпки
  • Печенье «Морковное»
    1 стакан натертой на мелкой терке сырой моркови, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 ч.л. разрыхлителя, 350–400 муки
  • Печенье «Крокеты»
    150 г сахара, 2 ч.л. ванильного сахара, 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 5 ст.л. молока, 11 г сухих дрожжей, 150 г крахмала, 250–300 г муки, 150 г грецких орехов
  • Манник
    1 стакан манки, 1 стакан сметаны, 1 стакан сахара, 3 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 1–1.5 стакана муки
  • Печенье «Сахарное»
    300 г сметаны, 150 г сахара, 180 г сливочного масла, 600–650 г муки, 2 ч.л. разрыхлителя, 2 ч.л. ванильного сахара
  • Творожное печенье «Конвертики»
    400 г творога 5–9%, 150 г сливочного масла, 100–150 г сахара, 2 ч.л. разрыхлителя, 300–350 г муки
  • Слоеные пирожки с яблоками
    500 г слоеного теста, 500 г яблок, 50–100 г сахара

Все тексты рецептов и фотографии, опубликованные на сайте say7.info, защищены законом об авторском праве.
Любая частичная или полная перепечатка опубликованной информации запрещена.