Яблочный пирог

Печенье «Титаник»

11 г сухих или 100 г свежих дрожжей, 200 г сливочного масла, 5 яиц, 600–700 г муки, 150 г сахара в тесто + сахар для посыпки

Печенье «Морковное»

1 стакан натертой на мелкой терке сырой моркови, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 ч.л. разрыхлителя, 350–400 муки

Печенье «Крокеты»

150 г сахара, 2 ч.л. ванильного сахара, 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 5 ст.л. молока, 11 г сухих дрожжей, 150 г крахмала, 250–300 г муки, 150 г грецких орехов

Манник

1 стакан манки, 1 стакан сметаны, 1 стакан сахара, 3 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 1–1.5 стакана муки

Печенье «Сахарное»

300 г сметаны, 150 г сахара, 180 г сливочного масла, 600–650 г муки, 2 ч.л. разрыхлителя, 2 ч.л. ванильного сахара

Творожное печенье «Конвертики»

400 г творога 5–9%, 150 г сливочного масла, 100–150 г сахара, 2 ч.л. разрыхлителя, 300–350 г муки