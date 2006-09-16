Пирог «Мармеладный»

Вкуснейший пирог!

Тесто нежное, кусочки мармелада тают, становятся мягкими и ароматными.

Очень важно пирог полностью остудить, и лишь потом разрезать на порции.

Из указанного количества ингредиентов получается 10–12 порций .

Ингредиенты

100 сахара

150 г сливочного масла

1 ч.л. ванильного сахара

200 г сметаны

300 г мармелада

1 ч.л. разрыхлителя

300–350 г муки

Приготовление