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Пирог Мармеладный

Пирог «Мармеладный»

Вкуснейший пирог!
Тесто нежное, кусочки мармелада тают, становятся мягкими и ароматными.
Очень важно пирог полностью остудить, и лишь потом разрезать на порции.
Из указанного количества ингредиентов получается 10–12 порций.

Ингредиенты

  • 100 сахара
  • 150 г сливочного масла
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 200 г сметаны
  • 300 г мармелада
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 300–350 г муки

Приготовление

Мармелад нарезать небольшими кусочками.

Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром.

Добавить сметану.
Перемешать.

Добавить мармелад.
Перемешать.

Добавить разрыхлитель и муку.
Замесить тесто.

Форму для запекания (у меня форма размером 20×30 см) застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.
Выложить тесто.
Разровнять.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 25–30 минут.

Приятного аппетита!




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