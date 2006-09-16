Пирог «Мармеладный»
Вкуснейший пирог!
Тесто нежное, кусочки мармелада тают, становятся мягкими и ароматными.
Очень важно пирог полностью остудить, и лишь потом разрезать на порции.
Из указанного количества ингредиентов получается 10–12 порций.
Тесто нежное, кусочки мармелада тают, становятся мягкими и ароматными.
Очень важно пирог полностью остудить, и лишь потом разрезать на порции.
Из указанного количества ингредиентов получается 10–12 порций.
Ингредиенты
- 100 сахара
- 150 г сливочного масла
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 200 г сметаны
- 300 г мармелада
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 300–350 г муки
Приготовление
Мармелад нарезать небольшими кусочками.
Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром.
Добавить сметану.
Перемешать.
Добавить мармелад.
Перемешать.
Добавить разрыхлитель и муку.
Замесить тесто.
Форму для запекания (у меня форма размером 20×30 см) застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.
Выложить тесто.
Разровнять.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 25–30 минут.
Приятного аппетита!
Анастасия Скрипкина
Рецепт добавлен 16.09.2006
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Рецепт добавлен 16.09.2006
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