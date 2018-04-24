Рулет из печени с творожным сыром
Очень вкусный рулет!
Нежный, ароматный.
Творожный сыр идеально дополняет вкус печени.
Из указанного количества ингредиентов получается 10–12 порций.
Нежный, ароматный.
Творожный сыр идеально дополняет вкус печени.
Из указанного количества ингредиентов получается 10–12 порций.
Ингредиенты
- 300 г печени (я использовала говяжью)
- 150 г лука
- 150 г моркови
- 300 г творожного сыра
- зелень по вкусу
- соль
- перец
- растительное масло
Приготовление
Лук мелко нарезать.
Морковь натереть на средней терке.
Печень нарезать небольшими кусочками.
На растительном масле обжарить лук.
Добавить морковь.
Обжарить.
Добавить печень.
Посолить, поперчить.
Жарить до готовности (около 20–25 минут).
Остудить.
Пропустить через мясорубку.
Зелень мелко нарезать.
Смешать сыр и зелень.
Печень выложить слоем 3–4 мм.
На печень выложить сыр.
Разровнять.
Аккуратно свернуть рулет.
Завернуть его в пленку.
Положить в холодильник на 2–3 часа.
Нарезать кусочками толщиной 1–2 см.
Приятного аппетита!
Анастасия Скрипкина
Рецепт добавлен 24.04.2018
Отправить другу
Версия для печати
Рецепт добавлен 24.04.2018
Отправить другу
Версия для печати