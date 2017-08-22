Свинина под картофельной шубкой
Нежная свинина под драником. Очень вкусно, сытно, ароматно.
Вместо свинины можно использовать куриное филе или филе индейки.
На гарнир можно приготовить овощной салат.
Из указанного количества ингредиентов получается 4–5 порций.
Вместо свинины можно использовать куриное филе или филе индейки.
На гарнир можно приготовить овощной салат.
Из указанного количества ингредиентов получается 4–5 порций.
Ингредиенты
- 500 г свинины (вырезки)
- 300 г картофеля
- 100 г сметаны
- 50 г сыра
- 3–4 зубчика чеснока
- зелень по вкусу
- соль
- перец
Приготовление
Картофель натереть на мелкой терке.
Сыр натереть на мелкой терке.
Зелень мелко нарезать.
Смешать картофель и сметану.
Добавить сыр.
Перемешать.
Добавить зелень.
Перемешать.
Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок.
Посолить, поперчить.
Перемешать.
Свинину нарезать кусочками толщиной около 1–2 см.
Свинину выложить в форму для запекания.
На свинину выложить картофельную массу.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 40–45 минут.
Приятного аппетита!
Анастасия Скрипкина
Рецепт добавлен 22.08.2017
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Рецепт добавлен 22.08.2017
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