Свинина под картофельной шубкой

Фарш с фасолью и сельдереем

500 г фарша, 250 г фасоли, 300 г помидоров в собственном соку, 200 г стеблей сельдерея, лук порей или 150 г репчатого лука, 3–4 зубчика чеснока, 2 ч.л. сушеных трав...

Свинина, запеченная с яблоками и брусникой

800 г свинины, 400 г яблок, 100 г брусники, 50 г горчицы, соль, перец

Печеночные котлеты под грибным соусом

500 г печени, 1 яйцо, 150 г лука, 150 г моркови, 70–100 г муки, соль, перец, растительное масло соус: 300 г грибов, 150 г лука, 200 мл сливок 10–15%

Печень в беконе в томатном соусе

500 г говяжьей печени, 200 г бекона, 300 г помидоров, 150 г лука, 3 зубчика чеснока, зелень по вкусу, 2–3 веточки тимьяна, соль, перец

Свинина с помидорами и луком

500 г филе свинины, 300 г помидоров, 150 г лука, зелень по вкусу, лимон, 2 зубчика чеснока, яйцо, 30 г горчицы, 50 г панировочных сухарей, 20 г кунжута, растительное масло...

Говядина с беконом и томатами, запеченная в слоеном тесте

1 кг говядины, 200 г бекона, 300 г помидоров, 400 г слоеного теста, 5–7 веточек тимьяна, зелень по вкусу маринад: 5 ст.л. растительного масла, сок половины лимона...