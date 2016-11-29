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Буженина

Буженина

Потрясающее мясо!
Сочное, ароматное.
Готовится просто, но не быстро, так как выдерживается в рассоле в течение 2–3 суток.
Для этой буженины идеально использовать свиную шею, но и другие части тоже подойдут.
Специи можно использовать любые, по вкусу.
Из указанного количества ингредиентов получается 8–10 порций.

Ингредиенты

  • 1–1.5 кг мякоти свинины
  • 5 зубчиков чеснока
  • 3 ст.л. горчицы (пасты или в зернах)
  • 30 мл растительного масла
  • соль
  • перец

рассол:

  • 2 л воды
  • 5–7 горошин душистого перца
  • 10–15 горошин черного перца
  • 3 лавровых листа
  • 70–100 г соли
  • 1 ст. л. сушеных трав (я использовала прованские)

Приготовление

Готовим рассол.
В воду добавить душистый и черный перец, лавровый лист, травы, соль.

Довести до кипения.
Кипятить в течение 2–3 минут.
Остудить до комнатной температуры.

Мясо выложить в форму.

Залить рассолом.
Накрыть крышкой.
Поставить в холодильник на 2–3 суток.

Чеснок пропустить через чеснокодавку.

Добавить горчицу.

Добавить растительное масло.

Немного посолить, поперчить.

Перемешать.

Мясо достать из рассола.
Получившейся массой натереть мясо.

Положить в фольгу.

Завернуть.

Выложить в форму для запекания.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 1.5–2 часов.
Готовое мясо достать из фольги, дать ему полежать в течение 30 минут.
Нарезать на порции.

Приятного аппетита!




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