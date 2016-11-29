Буженина
Потрясающее мясо!
Сочное, ароматное.
Готовится просто, но не быстро, так как выдерживается в рассоле в течение 2–3 суток.
Для этой буженины идеально использовать свиную шею, но и другие части тоже подойдут.
Специи можно использовать любые, по вкусу.
Из указанного количества ингредиентов получается 8–10 порций.
Сочное, ароматное.
Готовится просто, но не быстро, так как выдерживается в рассоле в течение 2–3 суток.
Для этой буженины идеально использовать свиную шею, но и другие части тоже подойдут.
Специи можно использовать любые, по вкусу.
Из указанного количества ингредиентов получается 8–10 порций.
Ингредиенты
- 1–1.5 кг мякоти свинины
- 5 зубчиков чеснока
- 3 ст.л. горчицы (пасты или в зернах)
- 30 мл растительного масла
- соль
- перец
рассол:
- 2 л воды
- 5–7 горошин душистого перца
- 10–15 горошин черного перца
- 3 лавровых листа
- 70–100 г соли
- 1 ст. л. сушеных трав (я использовала прованские)
Приготовление
Готовим рассол.
В воду добавить душистый и черный перец, лавровый лист, травы, соль.
Довести до кипения.
Кипятить в течение 2–3 минут.
Остудить до комнатной температуры.
Мясо выложить в форму.
Залить рассолом.
Накрыть крышкой.
Поставить в холодильник на 2–3 суток.
Чеснок пропустить через чеснокодавку.
Добавить горчицу.
Добавить растительное масло.
Немного посолить, поперчить.
Перемешать.
Мясо достать из рассола.
Получившейся массой натереть мясо.
Положить в фольгу.
Завернуть.
Выложить в форму для запекания.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 1.5–2 часов.
Готовое мясо достать из фольги, дать ему полежать в течение 30 минут.
Нарезать на порции.
Приятного аппетита!
Анастасия Скрипкина
Рецепт добавлен 29.11.2016
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Рецепт добавлен 29.11.2016
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