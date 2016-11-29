Буженина

Потрясающее мясо!

Сочное, ароматное.

Готовится просто, но не быстро, так как выдерживается в рассоле в течение 2–3 суток.

Для этой буженины идеально использовать свиную шею, но и другие части тоже подойдут.

Специи можно использовать любые, по вкусу.

Из указанного количества ингредиентов получается 8–10 порций .

Ингредиенты

1–1.5 кг мякоти свинины

5 зубчиков чеснока

3 ст.л. горчицы (пасты или в зернах)

30 мл растительного масла

соль

перец рассол: 2 л воды

5–7 горошин душистого перца

10–15 горошин черного перца

3 лавровых листа

70–100 г соли

1 ст. л. сушеных трав (я использовала прованские)

Приготовление