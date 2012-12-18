Холодец
Рецептов холодца существует великое множество.
Кто-то готовит его только из говядины, кто-то из свинины или курицы.
Я предлагаю наш любимый рецепт.
При варке мяса важно, чтобы бульон слабо кипел.
Мясо надо использовать обязательно с косточкой.
Подавать холодец можно с горчицей или тертым хреном.
Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.
Ингредиенты
- 1 кг свиных ножек
- 1 кг говядины на косточке
- 300 г моркови
- 300 г лука
- 2–3 зубчика чеснока
- 5 горошин душистого перца
- 2–3 лавровых листа
- соль
по желанию:
- горчица
- тертый хрен
Приготовление
Свиные ножки залить 3 л воды.
Закрыть крышкой.
Варить при слабом кипении в течение 5 часов, периодически снимая накипь.
Воду подливать нельзя.
Добавить говядину.
Варить в течение 3 часов.
Накипь снимать, воду не подливать.
Лук крупно нарезать.
Морковь крупно нарезать.
К мясу добавить лук, морковь, перец.
Посолить.
Варить в течение 1 часа.
Добавить лавровый лист.
Варить в течение 15 минут.
Чеснок мелко нарезать.
Бульон процедить.
Мясо вынуть из бульона.
Остудить.
Мелко нарезать.
В форму (я использовала форму размером 20×15 см) выложить мясо.
На мясо выложить чеснок.
Залить бульоном.
Поставить в холодильник на 6–8 часов.
Приятного аппетита!
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