Тарталетки с сыром и помидорами

150 г сыра, 2 яйца, помидоры черри, 2–3 зубчика чеснока, тарталетки, соль, майонез

Черри, огурцы, болгарский перец маринованные по‑быстрому

300 г черри, 300 г огурцов, 300 г болгарского перца, 200 г лука, 5–6 зубчиков чеснока, укроп маринад: 1 л воды, 2 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара, 6 ст.л. уксуса 9%, 7–8 горошин черного перца

Салат в корзинках из пармезана

150 г пармезана салат: 200 г куриного филе, 200 г маринованных грибов, 100 г лука, 150 мл соевого соуса, майонез, соль, перец, растительное масло для украшения: помидоры черри, зелень

Тортильяс с начинкой

200 г куриного филе, 150 г болгарского перца, 150 г помидоров, 100 г огурцов, 100 г зеленого салата, лук порей, 4–5 лепешек Тортильяс соус: 300 г помидоров, 150 г лука, 2 зубчика чеснока, зелень по вкусу, растительное масло, соль, перец

Кабачковая икра (не заготовка)

1 кг кабачков, 150 г моркови, 150 г лука, 2–3 зубчика чеснока, 2 ст.л. томатной пасты, соль, перец, растительное масло

Фаршированный батон

батон, 300 г фарша, 200 г грибов, 200 г болгарского перца, 150 г лука, 100 г сыра, соль, перец, растительное масло