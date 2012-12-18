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Холодец

Холодец

Рецептов холодца существует великое множество.

Кто-то готовит его только из говядины, кто-то из свинины или курицы.

Я предлагаю наш любимый рецепт.

При варке мяса важно, чтобы бульон слабо кипел.

Мясо надо использовать обязательно с косточкой.

Подавать холодец можно с горчицей или тертым хреном.

Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.

Ингредиенты

  • 1 кг свиных ножек
  • 1 кг говядины на косточке
  • 300 г моркови
  • 300 г лука
  • 2–3 зубчика чеснока
  • 5 горошин душистого перца
  • 2–3 лавровых листа
  • соль

по желанию:

  • горчица
  • тертый хрен

Приготовление

Свиные ножки залить 3 л воды.
Закрыть крышкой.
Варить при слабом кипении в течение 5 часов, периодически снимая накипь.
Воду подливать нельзя.

Добавить говядину.
Варить в течение 3 часов.
Накипь снимать, воду не подливать.

Лук крупно нарезать.

Морковь крупно нарезать.

К мясу добавить лук, морковь, перец.
Посолить.
Варить в течение 1 часа.

Добавить лавровый лист.
Варить в течение 15 минут.

Чеснок мелко нарезать.

Бульон процедить.

Мясо вынуть из бульона.
Остудить.
Мелко нарезать.

В форму (я использовала форму размером 20×15 см) выложить мясо.

На мясо выложить чеснок.

Залить бульоном.
Поставить в холодильник на 6–8 часов.

Приятного аппетита!




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