Куриное филе, запеченное с помидорами и моцареллой

Яркое, ароматное, очень вкусное блюдо!

Филе получается очень нежное и сочное. Помидоры и моцарелла гармонично дополняют вкус, а базилик придает невероятный аромат!

Конечно, вместо моцареллы можно использовать другой сыр, вместо базилика — любую зелень, но получится совершенно другое блюдо.

На гарнир можно приготовить рис или овощной салат.

Из указанного количества ингредиентов получается 3–4 порции .

Ингредиенты

500 г куриного филе

250 г помидоров

150 г моцареллы

базилик

соль

перец маринад: 100 мл соевого соуса

100 г томатного соуса (или кетчупа, томатной пасты)

½ лимона

Приготовление