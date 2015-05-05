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Куриное филе, запеченное с помидорами и моцареллой

Куриное филе, запеченное с помидорами и моцареллой

Яркое, ароматное, очень вкусное блюдо!
Филе получается очень нежное и сочное. Помидоры и моцарелла гармонично дополняют вкус, а базилик придает невероятный аромат!
Конечно, вместо моцареллы можно использовать другой сыр, вместо базилика — любую зелень, но получится совершенно другое блюдо.
На гарнир можно приготовить рис или овощной салат.
Из указанного количества ингредиентов получается 3–4 порции.

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе
  • 250 г помидоров
  • 150 г моцареллы
  • базилик
  • соль
  • перец

маринад:

  • 100 мл соевого соуса
  • 100 г томатного соуса (или кетчупа, томатной пасты)
  • ½ лимона

Приготовление

Готовим маринад.
Смешать соевый соус, томатный соус, сок половины лимона.

Положить в маринад филе.
Поставить в холодильник на 30 минут.

Помидоры нарезать небольшими кусочками.

Моцареллу нарезать небольшими кусочками.

Базилик мелко нарезать.

Смешать помидоры, моцареллу, базилик.

Немного посолить, поперчить.

В форму для запекания выложить филе.

На филе выложить помидоры с моцареллой и базиликом.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 30–35 минут.

Приятного аппетита!




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