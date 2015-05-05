Куриное филе, запеченное с помидорами и моцареллой
Яркое, ароматное, очень вкусное блюдо!
Филе получается очень нежное и сочное. Помидоры и моцарелла гармонично дополняют вкус, а базилик придает невероятный аромат!
Конечно, вместо моцареллы можно использовать другой сыр, вместо базилика — любую зелень, но получится совершенно другое блюдо.
На гарнир можно приготовить рис или овощной салат.
Из указанного количества ингредиентов получается 3–4 порции.
Филе получается очень нежное и сочное. Помидоры и моцарелла гармонично дополняют вкус, а базилик придает невероятный аромат!
Конечно, вместо моцареллы можно использовать другой сыр, вместо базилика — любую зелень, но получится совершенно другое блюдо.
На гарнир можно приготовить рис или овощной салат.
Из указанного количества ингредиентов получается 3–4 порции.
Ингредиенты
- 500 г куриного филе
- 250 г помидоров
- 150 г моцареллы
- базилик
- соль
- перец
маринад:
- 100 мл соевого соуса
- 100 г томатного соуса (или кетчупа, томатной пасты)
- ½ лимона
Приготовление
Готовим маринад.
Смешать соевый соус, томатный соус, сок половины лимона.
Положить в маринад филе.
Поставить в холодильник на 30 минут.
Помидоры нарезать небольшими кусочками.
Моцареллу нарезать небольшими кусочками.
Базилик мелко нарезать.
Смешать помидоры, моцареллу, базилик.
Немного посолить, поперчить.
В форму для запекания выложить филе.
На филе выложить помидоры с моцареллой и базиликом.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 30–35 минут.
Приятного аппетита!
Анастасия Скрипкина
Рецепт добавлен 05.05.2015
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Рецепт добавлен 05.05.2015
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