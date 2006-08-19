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Фаршированные крабовые палочки

Фаршированные крабовые палочки

Фаршировать крабовые палочки можно различными начинками.

Я предлагаю два варианта начинки.

Из указанного количества ингредиентов получается 6-7 порций.

Ингредиенты

  • 240 г крабовых палочек
  • 150 г консервированной горбуши (или тунца)
  • 3 яйца
  • 3 столовых ложки отварного риса
  • 150 г лука
  • майонез
  • соль
  • перец

Приготовление

Лук мелко нарезать.

Залить лук кипятком.
Оставить на 10 минут.
Воду слить.
Это делается для того, чтобы лук не горчил.

Горбушу размять вилкой.

Яйца натереть на мелкой терке.

Для первого варианта начинки смешать горбушу, половину яиц, лук.
Посолить, поперчить.

Заправить майонезом.

Для второго варианта смешать рис и оставшиеся яйца.
Посолить, поперчить.

Заправить майонезом.

Крабовую палочку развернуть.

Намазать начинку.

Аккуратно свернуть палочку.
Поставить палочки на 1–2 часа в холодильник.
Затем палочки нарезать небольшими кусочками.

Приятного аппетита!




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