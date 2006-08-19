Фаршированные крабовые палочки

Заливное мясо

300 г говядины, 20 г желатина, 200 г моркови, 100 г лука, 2 яйца, лавровый лист, перец горошек, соль, зелень, клюква для украшения

Фаршированные помидоры

6–7 средних помидорок, 300 г фарша, 300 г грибов, 150 г лука, 100 г сыра, соль, перец, растительное масло Для украшения: зеленый горошек, зелень

Помидоры заливные

1 кг помидоров, 200 г куриного филе, 150 г моркови, 150 г лука, 20 г желатина, соль, перец

Яичница с грибами

4 яйца, 200 г грибов, 100 г лука, растительное масло, соль, перец

Рулетики из лаваша с семгой и ветчиной

2 лаваша, 200–300 г семги, 300 г ветчины, 200–300 г плавленого сыра, зелень по вкусу

Фаршированные помидоры «Веселые ребята»

4 помидора, 200 г колбасы, 2 яйца, 200 г консервированной кукурузы, сыр, зелень, соль, майонез