Закуска «Морская раковина»

10–12 тарталеток, 200 г слабосоленой семги, 150 г огурцов, 2 яйца, красная икра, черная икра, морковь для украшения

тесто: 100 г сливочного масла, 4 яйца, 180 г муки, ½ ч.л. соли начинка № 1: 300 г куриной печени, 100 г лука, 100 г моркови, 3 ст.л. сметаны, соль, растительное масло начинка № 2: 150 г форели или семги, 1 ст.л. красной икры, 2–3 ст. л. альметте или сметаны, зелень начинка № 3: 5 ст.л. вареной сгущенки, 50 г орехов