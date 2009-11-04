Закуска «Морская раковина»
Закуска интересно и необычно смотрится на праздничном столе.
В качестве начинки можно использовать совершенно любой салат, по вкусу.
Из указанного количества ингредиентов получается 5 порций.
Ингредиенты
- 5 круглых булочек
- 2 яйца
- 100 г креветок (отварных)
- 50 г красной икры
- майонез
- соль
- растительное масло
для украшения:
- 5 перепелиных яиц
Приготовление
Булочки разрезать вдоль, но не до конца.
Из нижней части вынуть мякиш.
На растительном масле пожарить мякиш до золотистого цвета.
Яйца натереть на мелкой терке.
Креветки мелко нарезать.
Смешать сухарики, креветки, яйца, икру.
Заправить майонезом.
Если необходимо, посолить.
Булочки начинить салатом.
Чтобы булочки не закрывались, поставить зубочистку.
Для украшения можно положить перепелиное яйцо, оно будет символизировать жемчужину.
Если перепелиных яиц нет, можно вырезать овал из белка куриного яйца.
Приятного аппетита!
Рецепт добавлен 04.11.2009
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