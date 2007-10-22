Перец, фаршированный сыром и яйцами
Яркая, необычная закуска, эффектно смотрится на столе.
Желательно использовать разноцветный перец.
Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.
Ингредиенты
- 3 болгарских перца
- 300–400 г сыра (твердого)
- 3 яйца (вареных)
- 2–3 зубчика чеснока
- майонез
Приготовление
Сыр натереть на мелкой терке.
Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок.
Перемешать.
Добавить немного майонеза.
Перемешать.
Перец вымыть.
Удалить семена.
Сырной массой нафаршировать перцы, оставив место в серединке.
В середину перца поместить яйцо, все остальное пространство плотно заполнить сыром.
Поставить перец в холодильник на 3–4 часа.
Острым ножом разрезать на порции.
Приятного аппетита!
Рецепт добавлен 22.10.2007
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