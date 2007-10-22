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Перец, фаршированный сыром и яйцами

Перец, фаршированный сыром и яйцами

Яркая, необычная закуска, эффектно смотрится на столе.

Желательно использовать разноцветный перец.

Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.

Ингредиенты

  • 3 болгарских перца
  • 300–400 г сыра (твердого)
  • 3 яйца (вареных)
  • 2–3 зубчика чеснока
  • майонез

Приготовление

Сыр натереть на мелкой терке.

Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок.
Перемешать.

Добавить немного майонеза.
Перемешать.

Перец вымыть.
Удалить семена.

Сырной массой нафаршировать перцы, оставив место в серединке.

В середину перца поместить яйцо, все остальное пространство плотно заполнить сыром.
Поставить перец в холодильник на 3–4 часа.

Острым ножом разрезать на порции.

Приятного аппетита!




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