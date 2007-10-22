Перец, фаршированный сыром и яйцами

Яичница с ветчиной и помидорами

5–6 яиц, 300 г помидоров, 200 г ветчины, 150 г лука, соль, перец, растительное масло

Фаршированные яйца «Крысята»

3 яйца, 50 г сыра, 1–2 зубчика чеснока, майонез, листья зеленого салата также: редис, гвоздика, красный перец горошком, веточки укропа или петрушки, хвостики от редиса или свеклы

Яйца, фаршированные семгой

5 яиц, 150 г слабосоленой семги, майонез, петрушка

Фаршированные яйца «Цыплята»

5 яиц, 1 авокадо, болгарский перец красного и желтого цвета, зелень по вкусу, майонез, соль, гвоздика или перец горошком

Омлет с креветками

3 яйца, 200 г креветок, 100 мл молока, соль, перец

Фаршированные булочки

4 круглые булочки, 200 г куриного филе, 150 г помидоров, 1 баночка консервированного горошка, 100 г сыра, листья зеленого салата, соль, перец, майонез