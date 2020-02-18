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Пирог с фаршем и капустой

Пирог с фаршем и капустой

Тесто на сметане получается очень вкусное, с хрустящей корочкой. Начинка получается сочная, ароматная. Очень советую фарш приготовить самим. Я использовала фарш из говядины и свинины, можно использовать куриный.
Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.

Ингредиенты

тесто:

  • 100 г сливочного масла
  • 200 г сметаны
  • 1 яйцо + белок
  • ½ ч.л. соли
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 400–450 г муки

начинка:

  • 300 г фарша
  • 300 г капусты
  • 150 г лука
  • растительное масло
  • соль
  • перец

также:

  • желток
  • 2–3 ст.л. кунжута

Приготовление

Готовим начинку.
Лук мелко нарезать.

Капусту мелко нарезать.

На растительном масле обжарить лук.

Добавить фарш.
Жарить в течение 10 минут.

Добавить капусту.

Посолить, поперчить.
Жарить в течение 10 минут.
Остудить.

Готовим тесто.
Масло растереть с солью.

Добавить яйцо и белок.
Перемешать.

Добавить сметану.

Перемешать.

Добавить разрыхлитель и муку.
Замесить тесто.

Желток взболтать.

Форму (я использовала форму размером 20×30 см) смазать маслом.
Выложить половину теста.

Выложить начинку.

Накрыть второй частью теста (раскатать ее).

Смазать желтком.

Посыпать кунжутом.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 30–35 минут.

Приятного аппетита!




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Ваши комментарии (12)


Ксения
18.02.2020
Настя, спасибо вам за новый универсальный рецепт! На выходных обязательно испеку этот пирог, думаю, будет вкусно с куриным бульоном, к примеру. А я сейчас готовлю заново (уже в который раз) все ваши кексы, каждые 2 дня новый. И завтрак мне каждый день повышает настроение:)
Настя
18.02.2020
Ксения, я очень очень рада, что рецепты пригодились. Большое спасибо Вам за внимание!
Ольга
18.02.2020
СПАСИБО! В нашей семье все любят пироги с капустой, обязательно приготовлю в ближайшее время. Это уже добрая многолетняя традиция — каждый вторник получить новый замечательный рецепт от Анастасии!
Настя
18.02.2020
Ольга, буду очень рада, если рецепт пригодится.:)
Катерина
18.02.2020
Спасибо Вам огромное, Анастасия! Очень люблю печь по Вашим рецептам! Да что там печь, вообще люблю готовить по рецептам с Вашего сайта!!!
Настя
18.02.2020
Катерина, большое спасибо! Мне очень приятно!
РАИСА
18.02.2020
Спасибо большое, Анастасия!!! Даже просто читать рецепт пирога, уже вкусно!!! Представляю, какой замечательный запах на кухне, когда печёшь этот пирог!!! 👍🏻❤💋
Настя
18.02.2020
РАИСА, да, аромат потрясающий! Большое спасибо Вам за внимание к рецепту.
Лена
18.02.2020
Спасибо за рецепт.Завтра приготовлю
Настя
18.02.2020
Лена, буду рада, если пирог вам понравится.
Ольга
18.02.2020
Настенька, спасибо за волшебный рецепт. Вы — фея кулинарии!!! Обожаю Ваши рецепты и Ваш форум. Не думали ещё в Инстаграм выставлять?
Настя
18.02.2020
Ольга, спасибо большое!
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