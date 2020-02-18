Пирог с фаршем и капустой
Тесто на сметане получается очень вкусное, с хрустящей корочкой. Начинка получается сочная, ароматная. Очень советую фарш приготовить самим. Я использовала фарш из говядины и свинины, можно использовать куриный.
Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.
Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.
Ингредиенты
тесто:
- 100 г сливочного масла
- 200 г сметаны
- 1 яйцо + белок
- ½ ч.л. соли
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 400–450 г муки
начинка:
- 300 г фарша
- 300 г капусты
- 150 г лука
- растительное масло
- соль
- перец
также:
- желток
- 2–3 ст.л. кунжута
Приготовление
Готовим начинку.
Лук мелко нарезать.
Капусту мелко нарезать.
На растительном масле обжарить лук.
Добавить фарш.
Жарить в течение 10 минут.
Добавить капусту.
Посолить, поперчить.
Жарить в течение 10 минут.
Остудить.
Готовим тесто.
Масло растереть с солью.
Добавить яйцо и белок.
Перемешать.
Добавить сметану.
Перемешать.
Добавить разрыхлитель и муку.
Замесить тесто.
Желток взболтать.
Форму (я использовала форму размером 20×30 см) смазать маслом.
Выложить половину теста.
Выложить начинку.
Накрыть второй частью теста (раскатать ее).
Смазать желтком.
Посыпать кунжутом.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 30–35 минут.
Приятного аппетита!
Анастасия Скрипкина
Рецепт добавлен 18.02.2020
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Рецепт добавлен 18.02.2020
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