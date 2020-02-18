Пирог с фаршем и капустой

Ксения 18.02.2020 Настя, спасибо вам за новый универсальный рецепт! На выходных обязательно испеку этот пирог, думаю, будет вкусно с куриным бульоном, к примеру. А я сейчас готовлю заново (уже в который раз) все ваши кексы, каждые 2 дня новый. И завтрак мне каждый день повышает настроение:) Настя, спасибо вам за новый универсальный рецепт! На выходных обязательно испеку этот пирог, думаю, будет вкусно с куриным бульоном, к примеру. А я сейчас готовлю заново (уже в который раз) все ваши кексы, каждые 2 дня новый. И завтрак мне каждый день повышает настроение:)

Настя 18.02.2020 Ксения, я очень очень рада, что рецепты пригодились. Большое спасибо Вам за внимание! Ксения, я очень очень рада, что рецепты пригодились. Большое спасибо Вам за внимание!

Ольга 18.02.2020 СПАСИБО! В нашей семье все любят пироги с капустой, обязательно приготовлю в ближайшее время. Это уже добрая многолетняя традиция — каждый вторник получить новый замечательный рецепт от Анастасии! СПАСИБО! В нашей семье все любят пироги с капустой, обязательно приготовлю в ближайшее время. Это уже добрая многолетняя традиция — каждый вторник получить новый замечательный рецепт от Анастасии!

Настя 18.02.2020 Ольга, буду очень рада, если рецепт пригодится.:) Ольга, буду очень рада, если рецепт пригодится.:)

Катерина 18.02.2020 Спасибо Вам огромное, Анастасия! Очень люблю печь по Вашим рецептам! Да что там печь, вообще люблю готовить по рецептам с Вашего сайта!!! Спасибо Вам огромное, Анастасия! Очень люблю печь по Вашим рецептам! Да что там печь, вообще люблю готовить по рецептам с Вашего сайта!!!

Настя 18.02.2020 Катерина, большое спасибо! Мне очень приятно! Катерина, большое спасибо! Мне очень приятно!

РАИСА 18.02.2020 Спасибо большое, Анастасия!!! Даже просто читать рецепт пирога, уже вкусно!!! Представляю, какой замечательный запах на кухне, когда печёшь этот пирог!!! 👍🏻❤💋 Спасибо большое, Анастасия!!! Даже просто читать рецепт пирога, уже вкусно!!! Представляю, какой замечательный запах на кухне, когда печёшь этот пирог!!! 👍🏻❤💋

Настя 18.02.2020 РАИСА, да, аромат потрясающий! Большое спасибо Вам за внимание к рецепту. РАИСА, да, аромат потрясающий! Большое спасибо Вам за внимание к рецепту.

Лена 18.02.2020 Спасибо за рецепт.Завтра приготовлю Спасибо за рецепт.Завтра приготовлю

Настя 18.02.2020 Лена, буду рада, если пирог вам понравится. Лена, буду рада, если пирог вам понравится.

Ольга 18.02.2020 Настенька, спасибо за волшебный рецепт. Вы — фея кулинарии!!! Обожаю Ваши рецепты и Ваш форум. Не думали ещё в Инстаграм выставлять? Настенька, спасибо за волшебный рецепт. Вы — фея кулинарии!!! Обожаю Ваши рецепты и Ваш форум. Не думали ещё в Инстаграм выставлять?