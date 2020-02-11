Зефир черничный

Очень вкусный зефир. Яркий, ароматный.

Вместо черники можно использовать бруснику, смородину. Я использовала замороженную ягоду. Разморозила ее и слила всю жидкость.

Очень советую агар покупать в кондитерских магазинах, там он качественный. Зефир на таком агаре застывает без проблем.

Из указанного количества ингредиентов получается 60–70 штук .

Агар залить водой.

Оставить на 30 минут.

Яблоки почистить, удалить сердцевину.

Нарезать.

Положить их в рукав для запекания или завернуть в фольгу.

Выложить в форму для запекания.

Поставить в духовку.

Запекать при температуре 180 градусов в течение 25–30 минут.

Остудить.

Положить в блендер.

Измельчить.

Нам необходимо 150 г пюре.

Ягоду положить в блендер.

Измельчить.

Протереть через сито.

Нам необходимо 100 г пюре.

Если пюре получилось водянистое, его можно уварить.

Смешать яблочное и ягодное пюре.

В пюре добавить сахар и белок.

Взбить.

Агар поставить на огонь.

Довести до кипения.

Добавить сахар.

Варить, при постоянном помешивании, в течение 5–15 минут.

Если поднять ложку или венчик, должна тянуться ниточка.

Горячий сироп добавить в пюре.

Хорошо взбить.

Масса должна получиться плотная, воздушная, должна хорошо держать форму.

С помощью кондитерского шприца (мешка) выложить зефир на бумагу (разделочную доску, силиконовый коврик и т.д.).

Оставить при комнатной температуре минимум на 3–4 часа (в идеале — на сутки).

При желании, зефир можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!