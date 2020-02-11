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Зефир черничный

Зефир черничный

Очень вкусный зефир. Яркий, ароматный.
Вместо черники можно использовать бруснику, смородину. Я использовала замороженную ягоду. Разморозила ее и слила всю жидкость.
Очень советую агар покупать в кондитерских магазинах, там он качественный. Зефир на таком агаре застывает без проблем.
Из указанного количества ингредиентов получается 60–70 штук.

Ингредиенты

  • 300 г черники
  • 300 г яблок
  • белок от 1 яйца
  • 100 г сахара

сироп:

  • 150 мл воды
  • 8 г агара
  • 400 г сахара

Приготовление

Агар залить водой.
Оставить на 30 минут.

Яблоки почистить, удалить сердцевину.
Нарезать.

Положить их в рукав для запекания или завернуть в фольгу.
Выложить в форму для запекания.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 25–30 минут.
Остудить.

Положить в блендер.

Измельчить.
Нам необходимо 150 г пюре.

Ягоду положить в блендер.

Измельчить.

Протереть через сито.
Нам необходимо 100 г пюре.
Если пюре получилось водянистое, его можно уварить.

Смешать яблочное и ягодное пюре.

В пюре добавить сахар и белок.
Взбить.

Агар поставить на огонь.

Довести до кипения.

Добавить сахар.

Варить, при постоянном помешивании, в течение 5–15 минут.
Если поднять ложку или венчик, должна тянуться ниточка.

Горячий сироп добавить в пюре.

Хорошо взбить.
Масса должна получиться плотная, воздушная, должна хорошо держать форму.

С помощью кондитерского шприца (мешка) выложить зефир на бумагу (разделочную доску, силиконовый коврик и т.д.).
Оставить при комнатной температуре минимум на 3–4 часа (в идеале — на сутки).

При желании, зефир можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!




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