Зефир черничный
Вместо черники можно использовать бруснику, смородину. Я использовала замороженную ягоду. Разморозила ее и слила всю жидкость.
Очень советую агар покупать в кондитерских магазинах, там он качественный. Зефир на таком агаре застывает без проблем.
Из указанного количества ингредиентов получается 60–70 штук.
Ингредиенты
- 300 г черники
- 300 г яблок
- белок от 1 яйца
- 100 г сахара
сироп:
- 150 мл воды
- 8 г агара
- 400 г сахара
Приготовление
Агар залить водой.
Оставить на 30 минут.
Яблоки почистить, удалить сердцевину.
Нарезать.
Положить их в рукав для запекания или завернуть в фольгу.
Выложить в форму для запекания.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 25–30 минут.
Остудить.
Положить в блендер.
Измельчить.
Нам необходимо 150 г пюре.
Ягоду положить в блендер.
Измельчить.
Протереть через сито.
Нам необходимо 100 г пюре.
Если пюре получилось водянистое, его можно уварить.
Смешать яблочное и ягодное пюре.
В пюре добавить сахар и белок.
Взбить.
Агар поставить на огонь.
Довести до кипения.
Добавить сахар.
Варить, при постоянном помешивании, в течение 5–15 минут.
Если поднять ложку или венчик, должна тянуться ниточка.
Горячий сироп добавить в пюре.
Хорошо взбить.
Масса должна получиться плотная, воздушная, должна хорошо держать форму.
С помощью кондитерского шприца (мешка) выложить зефир на бумагу (разделочную доску, силиконовый коврик и т.д.).
Оставить при комнатной температуре минимум на 3–4 часа (в идеале — на сутки).
При желании, зефир можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Рецепт добавлен 11.02.2020
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