Пирог с куриными потрошками
В начинку можно использовать говяжью печень, но с куриной получается нежнее.
Лук можно пожарить вместе с печенью и сердечками. Но если пожарить его отдельно, он не «теряется», дополняет вкус субпродуктов.
Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.
Ингредиенты
тесто:
- 100 мл молока
- 1.5 ст.л. сахара
- 8 г дрожжей
- 250 мл кефира
- 100 мл растительного масла
- 2 яйца
- 1.5 ч.л. соли
- 500–550 г муки
начинка:
- 400 г куриной печени
- 500 г куриных сердечек
- 200 г лука
- 150 г моркови
- соль
- перец
Приготовление
Готовим начинку.
Лук нарезать соломкой.
Морковь натереть на средней терке.
Сердечки разрезать.
Удалить жир, кровяные сгустки.
На растительном масле обжарить морковь.
Добавить сердечки.
Обжарить.
Добавить печень.
Посолить, поперчить.
Жарить в течение 10 минут.
Остудить.
На растительном масле пожарить лук до золотистого цвета.
Остудить.
Пропустить через мясорубку субпродукты и лук.
Готовим тесто.
Молоко подогреть (оно должно быть теплое, не горячее).
Добавить сахар.
Добавить дрожжи.
Перемешать.
Накрыть салфеткой.
Дать опаре подняться.
Добавить кефир.
Добавить масло и соль.
Перемешать.
Добавить яйца.
Перемешать.
Добавить муку.
Замесить тесто.
Накрыть его салфеткой.
Дать тесту подняться.
Форму (я использовала форму размером 20×30 см) смазать маслом.
Выложить половину теста.
Выложить начинку.
Накрыть второй частью теста.
Сделать отверстие для выхода пара.
Накрыть салфеткой.
Дать тесту подняться.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 40–45 минут.
Приятного аппетита!
Рецепт добавлен 06.10.2020
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