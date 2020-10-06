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Пирог с куриными потрошками

Пирог с куриными потрошками

Воздушное тесто, сытная начинка. Вкусный, простой пирог.
В начинку можно использовать говяжью печень, но с куриной получается нежнее.
Лук можно пожарить вместе с печенью и сердечками. Но если пожарить его отдельно, он не «теряется», дополняет вкус субпродуктов.
Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.

Ингредиенты

тесто:

  • 100 мл молока
  • 1.5 ст.л. сахара
  • 8 г дрожжей
  • 250 мл кефира
  • 100 мл растительного масла
  • 2 яйца
  • 1.5 ч.л. соли
  • 500–550 г муки

начинка:

  • 400 г куриной печени
  • 500 г куриных сердечек
  • 200 г лука
  • 150 г моркови
  • соль
  • перец

Приготовление

Готовим начинку.
Лук нарезать соломкой.

Морковь натереть на средней терке.

Сердечки разрезать.
Удалить жир, кровяные сгустки.

На растительном масле обжарить морковь.

Добавить сердечки.

Обжарить.

Добавить печень.

Посолить, поперчить.

Жарить в течение 10 минут.
Остудить.

На растительном масле пожарить лук до золотистого цвета.
Остудить.

Пропустить через мясорубку субпродукты и лук.

Готовим тесто.
Молоко подогреть (оно должно быть теплое, не горячее).

Добавить сахар.

Добавить дрожжи.

Перемешать.

Накрыть салфеткой.

Дать опаре подняться.

Добавить кефир.

Добавить масло и соль.

Перемешать.

Добавить яйца.

Перемешать.

Добавить муку.
Замесить тесто.

Накрыть его салфеткой.

Дать тесту подняться.

Форму (я использовала форму размером 20×30 см) смазать маслом.
Выложить половину теста.

Выложить начинку.

Накрыть второй частью теста.
Сделать отверстие для выхода пара.

Накрыть салфеткой.

Дать тесту подняться.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 40–45 минут.

Приятного аппетита!




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Ваши комментарии (14)


Ксения
06.10.2020
Очень интересный рецепт! В ваших несладких пирогах всегда удачное тесто. В выходные приготовлю:) Настя, спасибо за новый рецепт!
Настя
06.10.2020
Ксения, большое спасибо за внимание к рецепту!:)
Гюля
06.10.2020
Как хорошо, зашла и не надо самой придумывать что готовить) думаю очень вкусно, обязательно приготовлю
Настя
06.10.2020
Гюля, буду рада, если рецепт пригодится.
Елена
07.10.2020
Анастасия, какая вы умница! ваша фантазия неиссякаема!
Настя
12.10.2020
Елена, большое спасибо!:)
Виктория
09.10.2020
Много лет готовлю по Вашим рецептам.ооооочень нравится подача рецепта, пошаговые фото. Спасибо за Ваш труд!
Пирог будет коронным блюдом этих выходных)
Настя
12.10.2020
Виктория, большое спасибо за добрые слова, мне очень приятно!
Ксения
10.10.2020
Ещё раз спасибо за рецепт, пирог получился очень вкусный! Тесто мягкое, начинка нежная. Вкусно и полезно:)
Настя
12.10.2020
Ксения, большое спасибо за отзыв!
Оксана
11.10.2020
Из простых продуктов получился отличный пирог. Настя, браво! И большое спасибо за рецепт, на днях приготовлю.
Настя
12.10.2020
Оксана, буду рада, если рецепт пригодится.
Марина
13.10.2020
Пирог превзошел все ожидания!
Домашние в восторге!
Начинка очень вкусная, а тесто изумительное.
С таким тестом можно фантазировать с любой начинкой.
Настя, огромное спасибо!
Настя
13.10.2020
Марина, большое спасибо Вам за отзыв!


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