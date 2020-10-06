Пирог с куриными потрошками

Ксения 06.10.2020 Очень интересный рецепт! В ваших несладких пирогах всегда удачное тесто. В выходные приготовлю:) Настя, спасибо за новый рецепт! Очень интересный рецепт! В ваших несладких пирогах всегда удачное тесто. В выходные приготовлю:) Настя, спасибо за новый рецепт!

Настя 06.10.2020 Ксения, большое спасибо за внимание к рецепту!:) Ксения, большое спасибо за внимание к рецепту!:)

Гюля 06.10.2020 Как хорошо, зашла и не надо самой придумывать что готовить) думаю очень вкусно, обязательно приготовлю Как хорошо, зашла и не надо самой придумывать что готовить) думаю очень вкусно, обязательно приготовлю

Настя 06.10.2020 Гюля, буду рада, если рецепт пригодится. Гюля, буду рада, если рецепт пригодится.

Елена 07.10.2020 Анастасия, какая вы умница! ваша фантазия неиссякаема! Анастасия, какая вы умница! ваша фантазия неиссякаема!

Настя 12.10.2020 Елена, большое спасибо!:) Елена, большое спасибо!:)

Виктория 09.10.2020 Много лет готовлю по Вашим рецептам.ооооочень нравится подача рецепта, пошаговые фото. Спасибо за Ваш труд!

Пирог будет коронным блюдом этих выходных) Много лет готовлю по Вашим рецептам.ооооочень нравится подача рецепта, пошаговые фото. Спасибо за Ваш труд!Пирог будет коронным блюдом этих выходных)

Настя 12.10.2020 Виктория, большое спасибо за добрые слова, мне очень приятно! Виктория, большое спасибо за добрые слова, мне очень приятно!

Ксения 10.10.2020 Ещё раз спасибо за рецепт, пирог получился очень вкусный! Тесто мягкое, начинка нежная. Вкусно и полезно:) Ещё раз спасибо за рецепт, пирог получился очень вкусный! Тесто мягкое, начинка нежная. Вкусно и полезно:)

Настя 12.10.2020 Ксения, большое спасибо за отзыв! Ксения, большое спасибо за отзыв!

Оксана 11.10.2020 Из простых продуктов получился отличный пирог. Настя, браво! И большое спасибо за рецепт, на днях приготовлю. Из простых продуктов получился отличный пирог. Настя, браво! И большое спасибо за рецепт, на днях приготовлю.

Настя 12.10.2020 Оксана, буду рада, если рецепт пригодится. Оксана, буду рада, если рецепт пригодится.

Марина 13.10.2020 Пирог превзошел все ожидания!

Домашние в восторге!

Начинка очень вкусная, а тесто изумительное.

С таким тестом можно фантазировать с любой начинкой.

Настя, огромное спасибо! Пирог превзошел все ожидания!Домашние в восторге!Начинка очень вкусная, а тесто изумительное.С таким тестом можно фантазировать с любой начинкой.Настя, огромное спасибо!