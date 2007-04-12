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Помидоры с сыром и чесноком

Помидоры с сыром и чесноком

Вкуснейшая закуска!

Вариантов приготовления множество (можно вместо помидоров использовать баклажаны, в начинку добавить яйца и т.д.), но в нашей семье прижился именно этот вариант.

Из указанного количества ингредиентов получается 12-15 штук.

Ингредиенты

  • 350 г помидоров
  • 100 г сыра (твердого или полутвердого)
  • 2–3 зубчика чеснока
  • майонез
  • зелень по вкусу

Приготовление

Сыр натереть на мелкой терке.

Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок.

Добавить майонез.
Перемешать.

Помидоры нарезать кружочками (толщиной около 6–8 мм).

Выложить на помидоры сырную массу.

Украсить зеленью.

Приятного аппетита!




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