Помидоры с сыром и чесноком

Горячие бутерброды с окороком, помидорами и яйцами

6 кусочков окорока, 12 кусочков хлеба, 150 г помидоров, 12 перепелиных или 6 куриных яиц, соль, перец

Малосольные огурцы без рассола

1 кг огурцов, 1 столовая ложка соли, 3–4 зубчика чеснока, укроп

Омлет с ветчиной и помидорами

200 г ветчины, 200 г помидоров, 4 яйца, 200 мл молока, 150 г лука, 1 чайная ложка муки, соль, перец, растительное масло

Тарталетки с салатом из куриной печени

300 г куриной печени, 300 г свежих или замороженных шампиньонов, 2 яйца, 150 г моркови, 150 г лука, зелень по вкусу, майонез, растительное масло, тарталетки, соль

Рулетики из баклажанов

2 больших баклажана, 100–150 г ветчины, 300 г помидоров, 150 г моркови, соль, растительное масло

Паштет с куриной печенью и сыром

500 г куриной печени, 300 г сыра, 10 г желатина, 150 г помидоров, 150 г моркови, 150 г лука, зелень, соль, растительное масло