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Свинина, тушенная с капустой и яблоком

Свинина, тушенная с капустой и яблоком

Простое, но очень вкусное блюдо.
Яблоко придает интересную нотку блюду.
Из указанного количества ингредиентов получается 8–10 порций.

Ингредиенты

  • 700 г свинины
  • 700 г свежей капусты
  • 200 г квашеной капусты
  • 250 г яблок (лучше кислых)
  • 150 г лука
  • 1 ст.л. тмина (по желанию)
  • соль
  • перец
  • растительное масло

Приготовление

Лук мелко нарезать.

Капусту нарезать.

Свинину нарезать небольшими кусочками.

На растительном масле обжарить лук.

Добавить свинину.
Обжарить.

Добавить свежую капусту.

Добавить квашеную капусту.

Накрыть крышкой.
Тушить в течение 40–45 минут.

У яблок удалить сердцевину.
Нарезать тонкими ломтиками.

Яблоки добавить к свинине и капусте.

Добавить тмин.
Посолить, поперчить.
Перемешать.
Накрыть крышкой.

Тушить в течение 20–25 минут.

Приятного аппетита!




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