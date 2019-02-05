Свинина, тушенная с капустой и яблоком
Простое, но очень вкусное блюдо.
Яблоко придает интересную нотку блюду.
Из указанного количества ингредиентов получается 8–10 порций.
Яблоко придает интересную нотку блюду.
Из указанного количества ингредиентов получается 8–10 порций.
Ингредиенты
- 700 г свинины
- 700 г свежей капусты
- 200 г квашеной капусты
- 250 г яблок (лучше кислых)
- 150 г лука
- 1 ст.л. тмина (по желанию)
- соль
- перец
- растительное масло
Приготовление
Лук мелко нарезать.
Капусту нарезать.
Свинину нарезать небольшими кусочками.
На растительном масле обжарить лук.
Добавить свинину.
Обжарить.
Добавить свежую капусту.
Добавить квашеную капусту.
Накрыть крышкой.
Тушить в течение 40–45 минут.
У яблок удалить сердцевину.
Нарезать тонкими ломтиками.
Яблоки добавить к свинине и капусте.
Добавить тмин.
Посолить, поперчить.
Перемешать.
Накрыть крышкой.
Тушить в течение 20–25 минут.
Приятного аппетита!
Анастасия Скрипкина
Рецепт добавлен 05.02.2019
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Рецепт добавлен 05.02.2019
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