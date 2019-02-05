Свинина, тушенная с капустой и яблоком

Тартифлет

1 кг картофеля, 200 г бекона, 200 г лука, 100 мл белого сухого вина, 150 мл сливок 10–20%, 200 г сыра Камамбер, 1 ч.л. мускатного ореха, соль, перец

Куриные сердечки в томатно-соевом соусе

1 кг куриных сердечек, 300 г помидоров кусочками, 100 мл соевого соуса, 150 г моркови, 150 г лука, зелень по вкусу, соль, перец, растительное масло

Свинина под томатно-шпинатным соусом

700 г филе свинины, растительное масло, соль, перец соус: 200 г перетертых томатов, 100 г бекона, 150 г лука, 70–100 г шпината

Печеночные котлеты под томатным соусом

500 г печени, 150 г лука, 150 г моркови, 1 яйцо, 70–100 г муки, соль, перец, растительное масло соус: 100 г бекона, 300 г перетертых томатов, 150 г лука...

Рулетики из свинины, фаршированные грибами

500 г свинины, 200 г бекона, 300 г грибов, 150 г сыра, 150 г лука, соль, перец, растительное масло соус: 300 г перетертых томатов, 2–3 зубчика чеснока, зелень...

Котлеты

500 г говядины, 500 г свинины, 200 г лука, 200 г батона, 500 мл молока, соль, перец, растительное масло