Лаваш, запеченный с куриным филе и грибами
Вкусная сытная закуска. Жульен в лаваше.:)
Грибы можно использовать как свежие, так и замороженные. Вместо куриного филе можно использовать филе индейки.
Из указанного количества ингредиентов получается 12-14 порций.
Ингредиенты
- лаваш (60×40 см)
- 500 г куриного филе
- 300 г грибов
- 150 г лука
- 100 мл сливок (10–20%)
- яйцо для смазывания
- соль
- перец
- растительное масло
Приготовление
Лук мелко нарезать.
Грибы почистить.
Мелко нарезать.
Филе мелко нарезать.
На растительном масле обжарить лук.
Добавить филе.
Обжарить.
Добавить грибы.
Посолить, поперчить.
Жарить в течение 10 минут.
Добавить сливки.
Тушить в течение 2–3 минут.
Остудить.
Яйцо немного взболтать.
На половину лаваша выложить начинку.
Свернуть рулет.
Выложить на противень.
Смазать яйцом.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 15–20 минут.
Приятного аппетита!
Рецепт добавлен 22.11.2022
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