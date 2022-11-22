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Лаваш, запеченный с куриным филе и грибами

Лаваш, запеченный с куриным филе и грибами

Вкусная сытная закуска. Жульен в лаваше.:)

Грибы можно использовать как свежие, так и замороженные. Вместо куриного филе можно использовать филе индейки.

Из указанного количества ингредиентов получается 12-14 порций.

Ингредиенты

  • лаваш (60×40 см)
  • 500 г куриного филе
  • 300 г грибов
  • 150 г лука
  • 100 мл сливок (10–20%)
  • яйцо для смазывания
  • соль
  • перец
  • растительное масло

Приготовление

Лук мелко нарезать.

Грибы почистить.
Мелко нарезать.

Филе мелко нарезать.

На растительном масле обжарить лук.

Добавить филе.
Обжарить.

Добавить грибы.

Посолить, поперчить.
Жарить в течение 10 минут.

Добавить сливки.
Тушить в течение 2–3 минут.
Остудить.

Яйцо немного взболтать.

На половину лаваша выложить начинку.

Свернуть рулет.

Выложить на противень.

Смазать яйцом.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 15–20 минут.

Приятного аппетита!




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Ваши комментарии (16)


Юлесик
22.11.2022
Как просто, и уверена, что вкусно!
Спасибо, Настя, за прекрасные рецепты:)
Ням-Ням, обязательно будем готовить)
Настя
22.11.2022
Юлесик, буду рада, если рецепт пригодится.:)
Жанна
22.11.2022
Спасибо за классный рецепт!
Как раз хотела приготовить что-нибудь с лавашом))
Настя
24.11.2022
Жанна, буду очень рада, если рецепт пригодится.
РАИСА
22.11.2022
Анастасия, отлично!!! Спасибо Большое за идею. 👍❤🥰
Настя
24.11.2022
РАИСА, спасибо большое!
Оксана
24.11.2022
Приготовила рулет, очень вкусно получилось. Горячий лаваш классно хрустел, когда остыл, уже нет. Семье понравился, просят повторить. Спасибо за рецепт!🌸
Настя
24.11.2022
Оксана, я очень рада! Большое спасибо за отзыв!
Мария
07.12.2022
Приготовили по вашему рецепту, очень вкусно и быстро, грибы были лесные, спасибо за прекрасный рецепт))
Настя
07.12.2022
Мария, да, с лесными грибами должно быть очень вкусно. Спасибо Вам за отзыв!
Елена
11.12.2022
Спасибо, Настя, как раз думала что приготовить в лаваша и нашла Ваш рецепт 🌷🌷🌷
Настя
11.12.2022
Елена, буду рада, если рецепт пригодится!
Татьяна
14.12.2022
Спасибо за рецепт!!!
Настя
14.12.2022
Татьяна, спасибо за внимание к рецепту!
Инна
26.10.2023
Вкусно получилось, от себя добавила ещё сыр в начинку)
Настя
03.11.2023
Инна, спасибо Вам за отзыв!


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