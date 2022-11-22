Лаваш, запеченный с куриным филе и грибами

Юлесик 22.11.2022 Как просто, и уверена, что вкусно!

Спасибо, Настя, за прекрасные рецепты:)

Ням-Ням, обязательно будем готовить) Как просто, и уверена, что вкусно!Спасибо, Настя, за прекрасные рецепты:)Ням-Ням, обязательно будем готовить)

Настя 22.11.2022 Юлесик, буду рада, если рецепт пригодится.:) Юлесик, буду рада, если рецепт пригодится.:)

Жанна 22.11.2022 Спасибо за классный рецепт!

Как раз хотела приготовить что-нибудь с лавашом)) Спасибо за классный рецепт!Как раз хотела приготовить что-нибудь с лавашом))

Настя 24.11.2022 Жанна, буду очень рада, если рецепт пригодится. Жанна, буду очень рада, если рецепт пригодится.

РАИСА 22.11.2022 Анастасия, отлично!!! Спасибо Большое за идею. 👍❤🥰 Анастасия, отлично!!! Спасибо Большое за идею. 👍❤🥰

Настя 24.11.2022 РАИСА, спасибо большое! РАИСА, спасибо большое!

Оксана 24.11.2022 Приготовила рулет, очень вкусно получилось. Горячий лаваш классно хрустел, когда остыл, уже нет. Семье понравился, просят повторить. Спасибо за рецепт!🌸 Приготовила рулет, очень вкусно получилось. Горячий лаваш классно хрустел, когда остыл, уже нет. Семье понравился, просят повторить. Спасибо за рецепт!🌸

Настя 24.11.2022 Оксана, я очень рада! Большое спасибо за отзыв! Оксана, я очень рада! Большое спасибо за отзыв!

Мария 07.12.2022 Приготовили по вашему рецепту, очень вкусно и быстро, грибы были лесные, спасибо за прекрасный рецепт)) Приготовили по вашему рецепту, очень вкусно и быстро, грибы были лесные, спасибо за прекрасный рецепт))

Настя 07.12.2022 Мария, да, с лесными грибами должно быть очень вкусно. Спасибо Вам за отзыв! Мария, да, с лесными грибами должно быть очень вкусно. Спасибо Вам за отзыв!

Елена 11.12.2022 Спасибо, Настя, как раз думала что приготовить в лаваша и нашла Ваш рецепт 🌷🌷🌷 Спасибо, Настя, как раз думала что приготовить в лаваша и нашла Ваш рецепт 🌷🌷🌷

Настя 11.12.2022 Елена, буду рада, если рецепт пригодится! Елена, буду рада, если рецепт пригодится!

Татьяна 14.12.2022 Спасибо за рецепт!!! Спасибо за рецепт!!!

Настя 14.12.2022 Татьяна, спасибо за внимание к рецепту! Татьяна, спасибо за внимание к рецепту!

Инна 26.10.2023 Вкусно получилось, от себя добавила ещё сыр в начинку) Вкусно получилось, от себя добавила ещё сыр в начинку)