Каннеллони, фаршированные рикоттой и шпинатом

Каннеллони можно фаршировать различными начинками, я предлагаю такую.

Вместо рикотты можно использовать пастообразный творог, вместо шпината — базилик.

Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций .

Готовим соус бешамель.

Масло растопить.

Добавить муку.

Перемешать.

При постоянном помешивании добавить молоко.

Посолить, поперчить.

Варить до тех пор, пока соус не загустеет (по консистенции он должен напоминать жидкую сметану).

Готовим начинку.

Помидоры мелко нарезать (если образовалось много сока, его слить).

Шпинат нарезать.

Рикотту размять.

Добавить помидоры, шпинат.

Посолить, поперчить.

Перемешать.

Каннеллони нафаршировать.

Выложить в форму для запекания (я использовала форму размером 20×25 см).

На каннеллони вылить бешамель.

Поставить в духовку.

Запекать при температуре 180 градусов в течение 30–35 минут.

Сыр натереть на средней терке.

Форму достать из духовки.

Выложить сыр.

Поставить в духовку.

Запекать при температуре 180 градусов в течение 10–15 минут.

Приятного аппетита!